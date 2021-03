Kiel

Gespräche mit Dario Quenstedt nach einem Spiel sind grundsätzlich angenehm, voller Erdung, reflektiert. Nach dem Wetzlar-Auftritt klang das so: „Ich bin grundsätzlich zufrieden, aber das war ja nicht ich allein. Das haben wir im Verbund mit der Abwehr sehr gut gemacht.“ Schnell hatte Quenstedt mit Paraden gegen Linksaußen Emil Mellegård (3./6.) signalisiert: Hier bin ich! Heute führt an mir kaum ein Weg vorbei. Bis zur 51. Minute ließ er nur neun Bälle aus dem Feld passieren, zeigte starke Reflexe, peitschte seine Mitspieler nach vorne: „Weiter so, Jungs!“ oder „Gute Abwehr!“

"Dass Niklas nicht da ist, schmerzt"

Kurzum: Quenstedt war im Hier und Jetzt, fokussiert, präsent, hielt die Spannung hoch. Auch dann, als Wetzlar das Spiel bis zur Unkenntlichkeit verschleppte. Die Nummer 21 der Kieler glänzte im Rampenlicht – in Abwesenheit des corona-isolierten Welthandballers Niklas Landin. „Mein Ziel Nummer eins ist es, zu spielen und Bälle zu halten. Dass Niklas nicht da ist, schmerzt. Aber mehr Druck empfinde ich deswegen nicht“, sagte der THW-Keeper.

Wenn er spiele, so Quenstedt, wolle er gut spielen. In Coburg, gegen Wetzlar fehlte Landin. In den acht Partien zuvor seit der Weltmeisterschafts-Pause wurde Quenstedt indes viermal nicht eingesetzt, spielte gegen Nantes und Zagreb jeweils eine Halbzeit, stand gegen Zaporozhye und Celje 60 Minuten lang zwischen den Pfosten. Partielles Schattendasein, dann wieder mitten im Scheinwerferlicht. Für Quenstedt gar kein Problem: „Mir war im Vorfeld klar, wer Niklas Landin ist. Ich wusste, dass er extrem gut ist. Aber wir haben so viele Spiele. Das schafft kein Torhüter der Welt alleine.“

Noch maximal 29 Begegnungen für den THW

17 von 38 Partien in der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel absolviert. 21 weitere bis zum letzten Spieltag bei den Rhein-Neckar Löwen am 27. Juni folgen. Hinzu kommen bis zu sechs Partien in der Champions League und das Final Four um den DHB-Pokal, das bisher noch für den 5. und 6. Juni angesetzt ist, aber auch noch verschoben werden könnte. Maximal 29 Begegnungen, für die Dario Quenstedt keine Motivationsprobleme verspürt: „Wenn ich mich dafür nicht motivieren könnte, wäre ich am falschen Platz.“ Die Belastung, so der Schlussmann, sei hoch. Das sei nicht von der Hand zu weisen. „Aber ich bin froh, dass wir spielen können, dass ich meinen Beruf ausüben darf.“

Landin fehlt am Mittwoch definitv

Quenstedt will doch nur spielen. Und er wird spielen, auf jeden Fall am Mittwoch (18.30 Uhr), wenn der SC DHfK Leipzig in der Wunderino-Arena gastiert. Niklas Landin wird dann definitiv noch fehlen. Bei dem Dänen war eine häusliche Quarantäne angeordnet worden, nachdem infolge der EM-Qualifikationsspiele gegen Nordmazedonien am 11. und 14. März bei Landins dänischen Teamkollegen Lasse Møller (SG Flensburg-Handewitt), Jacob Holm und Hans Lindberg (beide Füchse Berlin) sowie dem Nordmazedonier Filip Mirkulovski (HSG Wetzlar) Corona-Infektionen festgestellt worden waren. Auch bei den Flensburgern Mads Mensah Larsen und Simon Hald wurde eine Quarantäne angeordnet. Am Sonnabend (18.05 Uhr) treffen die SG und der THW im 104. schleswig-holsteinischen Nordderby aufeinander. Ob mit oder ohne die dänischen Nationalspieler, ist derzeit noch offen.