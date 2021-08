Graz

Ausgerechnet an seinem 26. Geburtstag machte sich Magnus Landin mit dem THW Kiel auf die Reise ins Trainingslager nach Graz. Was anderen Männern in diesem Alter ihren Ehrentag verhageln würde, war für den Linksaußen der Zebras überhaupt kein Problem. „So hatte ich viel Zeit. mit Familie und Freunden zu telefonieren“, sagt der 1,97-Meter-Schlaks, der vor drei Jahren von Kolding/Kopenhagen nach Kiel wechselte und sofort mit großer Konstanz bestach. Abseits des Feldes spielt er sich indes nie in den Vordergrund. Doch aus dem schüchternen 22-Jährigen, der 2018 nach Kiel zog, um mit Familienanschluss durch Bruder Niklas (den sieben Jahre älteren THW-Torwart Landin) den nächsten Karriereschritt zu gehen, ist längst ein gestandener Profi geworden.

Zweifacher deutscher Meister, Champions-League-Sieger, Doppel-Weltmeister - sowohl mit der dänischen Nationalmannschaft als auch beim THW Kiel spielt Landin oft ganz vorne mit, wenn es um Titel geht. Zuletzt mit schmerzhaftem Ausgang: Im olympischen Finale von Tokio kämpften sich die Dänen nach sechs Toren Pausenrückstand fast noch in die Verlängerung, verpassten aber letztlich die Wiederholung ihres Triumphes von Rio 2016. „Da hatte ich zum ersten Mal in meiner Karriere feuchte Augen. Das tat richtig weh“, sagt Landin.

Mentaltrainer helfen, den Druck zu kanalisieren

Bei den Rot-Weißen ist er nahezu unersetzlich, war im Tokio-Aufgebot von Trainer Nikolaj Jacobsen der einzige nominelle Linksaußen, zudem ein wichtiger Abwehr-Baustein. Die Erwartungen an die Nationalmannschaft, deren Akteure in Dänemark den Status von Nationalhelden genießen, sind riesig.

Deshalb setzt Landin privat auf Mentalcoaches, heuerte zuerst vor der Heim-WM 2019 einen an und setzte auch vor Olympia auf Gespräche mit einem Profi. „Es ging viel darum, wie ich mit dem Druck umgehe“, sagt er. „Es tut gut, mit seinen Gedanken nicht allein zu sein, sondern sie auszusprechen. Dann bleiben sie nicht so lange im Kopf.“

Wohlfühlfaktor Harmonie

Neben dem großen Erwartungsdruck haben Nationalmannschaft und THW Kiel für Landin noch etwas gemein: „In beiden Mannschaften herrscht Harmonie. Das ist mir sehr wichtig“, sagt er, der seinen Positionskollegen Rune Dahmke nicht als Konkurrenten, sondern als Freund bezeichnet.

Dass sein drittes Jahr im Zebra-Dress das bislang schwierigste war, beschäftigt den jungen Dänen deshalb auch nicht mehr. Im Dezember erkrankte er an Corona, war beim Champions-League-Triumph der Kieler nur Zuschauer. Rechtzeitig zur WM im Januar stand er wieder auf dem Feld, gewann in Ägypten den Titel. „Aber ich hatte viel mit Atemproblemen zu kämpfen“, sagt er. „Und es war eine komische Saison. Den ganzen Dezember war ich raus – und dann zog sie sich so lange hin.“

Auf der Zielgeraden des Meisterschafts-Duells mit der SG Flensburg-Handewitt vergab Landin für seine Verhältnisse ungewöhnlich viele Chancen, ließ sich davon aber nicht erschüttern. „Das hat mich überhaupt nicht beschäftigt.“

Auch neben der Platte will Landin weiter wachsen

Stattdessen arbeitet er unermüdlich weiter. „Der Hunger ist nach der kurzen Sommerpause zwar anders als sonst, aber er ist noch da. Und ich will mich immer weiter verbessern.“

Dabei scheint er über einen unerschöpflichen Energievorrat zu verfügen. Obwohl der Linksaußen mit fast sechseinhalb Stunden Einsatzzeit in acht Spielen in Tokio von allen Zebras die meisten Spielminuten sammelte, gehört er im Trainingslager nicht zu denen, die eine Pause vom Ball verordnet bekommen. „Keine Ahnung, woran das liegt“, sagt er verschmitzt lächelnd.

Für eines reicht die Energie derzeit aber noch nicht: Persönliche Ziele für die neue Saison. „So weit bin ich im Kopf noch nicht“, gibt er unumwunden zu. Klarer ist die Lage abseits des Handballs, denn auch da will der „kleine“ Landin weiter wachsen. „Ins Ausland zu ziehen und hier alleine zu leben, war ein großer Schritt“, sagt Magnus, der zwar gern Zeit mit Bruder Niklas und dessen Familie verbringt, aber auch auf eigenen Beinen stehen will. „Ich bin dadurch schon viel selbstbewusster geworden. Das trage ich auch mit aufs Handballfeld.“ Nun versucht er, sich einen Freundeskreis in Kiel aufzubauen, der nicht so viel mit seinem Beruf zu tun hat. „Das ist mit unserem Alltag allerdings gar nicht so einfach.“ Andererseits: Mit Herausforderungen kennt sich Magnus Landin ja aus.