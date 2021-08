Graz

Kleine Gummibälle schnellen durch die Katakomben des Grazer Raiffeisen-Sportparks, THW-Torwarttrainer Mattias Andersson fordert damit die Reaktionszeit seiner Schützlinge heraus. Doch haben Niklas Landin und Dario Quenstedt neben Nachwuchs-Keeper Philip Saggau noch weitere Verstärkung bekommen? Der „Neue“ im THW-Trainingslager trägt lange Haare und Cap und nein, er ist nur zu Besuch: Phillip Menzel, Torhüter beim Fußball-Bundesligisten Austria Klagenfurt nutzt den Österreich-Aufenthalt der Zebras für einen Besuch. Sein Vater Michael, im THW-Tross nur „Memel“ genannt, ist der Mannschaftsbetreuer der Zebras. Und natürlich auch der Grund dafür, dass Phillip, der seine Torwart-Karriere bei Holstein Kiel begann, im Profisport gelandet ist.

Denn „Memel“, ehemaliger Rechtsaußen, wurde fünfmal deutscher Meister mit den Zebras. „Ich bin quasi in Sporthallen aufgewachsen und dem Handball sehr verbunden“, sagt sein Sohn, der als kleiner Junge sowohl Hand- als auch Fußball spielte, sich schließlich aber gemeinsam mit einem Freund fürs Kicken entschied. „Ich glaube, meinem Vater war es sogar ganz recht, dass wir so nicht immer verglichen werden können“, sagt Phillip.

Menzel mausert sich zum Elfmeterkiller

Im Junioren-Alter wechselte er von Holstein zum VfL Wolfsburg, spielte dort in der zweiten Mannschaft und im Junioren-Nationalteam, kam bei den Profis aber nie zum Einsatz und ging im Sommer 2020 zum SK Austria Klagenfurt. Am selben Mai-Wochenende, an dem sein Kieler Jugendverein in der Bundesliga-Relegation gegen den 1. FC Köln scheiterte, schaffte Menzel mit Klagenfurt den Sprung ins österreichische Oberhaus.

Für den 23-Jährigen, der sich in den ersten sechs Partien der Saison mit zwei gehaltenen Strafstößen in der Nachspielzeit bereits den Ruf des „Elfmeterkillers“ verdiente, ist das die bisher höchste Spielklasse seiner Karriere.

Rückkehr nach Kiel als Fernziel

Allerdings eine, die verhindert, dass Vater und Sohn sich oft sehen. Zwei, dreimal im Jahr bekommen sie ein Treffen organisiert. „Auf jeden Fall zu Weihnachten“, sagt Phillip, der seine Heimataufenthalte gerne mit Besuchen bei Spielen des Handball-Rekordmeisters verbindet und den Weg der Zebras auch aus der Entfernung aufmerksam verfolgt. „Ich kenne die Jungs ja alle. Und auch wenn ich nicht immer Zeit habe, alles zu gucken – bei den wichtigsten Spielen schaffe ich es eigentlich immer“, sagt er.

In der Stadt am Wörthersee, wo er noch bis Sommer 2022 unter Vertrag steht, fühlt sich Menzel sehr wohl. „Das Panorama in der Stadt ist so gut, da kann man gar keine schlechte Laune haben. Die Sonne scheint fast immer.“ Trotzdem: „Mein großer Traum wäre es, irgendwann mal in England zu spielen.“ Neben dem Mutterland des Fußballs reizt ihn aber auch der Norden. „Irgendwann mal wieder zurück nach Kiel zu gehen, wäre auch schön.“ Wichtiger als die Stadt ist ihm derzeit aber die Spielpraxis. „Hauptsache, ich habe gute Chancen zu spielen und mich weiterzuentwickeln.“

Abmachung mit dem Sohn machte „Memel“ zum Nichtraucher

Einen familieninternen Erfolgs-Wettkampf gibt es bei den Menzels übrigens nicht: „Ich glaube, das ist schwer aufzuholen. Aber ich bin ja noch jung, wer weiß“, sagt Phillip Menzel lachend. „Meinen Eltern geht es aber vor allem darum, dass ich Spaß bei der Sache habe. Das ist sehr angenehm mit den beiden.“

Umgekehrt sorgt die Karriere des Sohnes bei Michael durchaus für Ansporn, wenn auch abseits des Sports: Einst stellte er dem Filius in Aussicht, dass er sein Laster, das Rauchen, aufgeben würde, wenn er sein erstes Erstliga-Spiel bestreitet. Heißt: Seit dem 25. Juli ist „Memel“ rauchfrei – auch davon konnte sich Phillip bei seinem Besuch in Graz überzeugen.