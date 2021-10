Kiel

Zwei Corona-Fälle, Verletzungssorgen und eine zu oft mangelnde Chancenverwertung – der THW Kiel hat in seiner Spitzenspiel-Woche mit einigen Baustellen zu kämpfen. Am Sonntag (14 Uhr, Wunderino-Arena) steht ihm das Liga-Duell mit Tabellenführer SC Magdeburg ins Haus. Was macht den Zebras Sorgen, was Hoffnung? Ein Überblick.

THW Kiel: Ein Kommen und Gehen auf der „Krankenstation“

Das Lazarett: Auf der Kieler „Krankenstation“ herrscht ein Kommen und Gehen. Rune Dahmke ist nach einem Muskelfaserriss wieder an Bord, dafür musste Torwart Niklas Landin zuerst am Mittwoch in der Partie gegen Szeged und dann auch am Folgetag im Training aufgrund von Problemen im Hüft- und Adduktorenbereich passen. Hinter seinem Einsatz am Sonntag steht ein großes Fragezeichen. THW-Cheftrainer Filip Jicha sagt zerknirscht: „So langsam gehen uns die Spieler aus.“

Das Quarantäne-Duo: Gute Nachrichten von Sander Sagosen und Steffen Weinhold. Die trotz Impfung an Corona erkrankten („Impfdurchbruch“) Rückraumspieler sind mittlerweile symptomfrei, auf dem Wege der Besserung. Allerdings: Topfit ist nach einer Corona-Infektion mit (starken) Symptomen etwas anderes. Und wann können die beiden Stars des Rekordmeisters überhaupt wieder ins Geschehen eingreifen? „Ich halte es für so gut wie ausgeschlossen, dass sie am Sonntag dabei sind“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Donnerstag. Die Stadt Kiel, in der das für beide zuständige Gesundheitsamt liegt, verweist auf die Kriterien des Robert Koch-Institutes.

Lesen Sie auch THW Kiel verspielt Sieben-Tore-Vorsprung gegen Szeged

In denen werden bei einer Infektion mit Symptomen 14 Tage Quarantäne (ab Symptombeginn), mindestens zwei Tage Symptomfreiheit und neben den obligatorischen medizinischen Untersuchungen abschließende negative Testergebnisse als Bedingung für den Wiedereinstieg ins Training genannt. Weinhold ist nach dem Spiel bei den Füchsen Berlin am 10. Oktober erkrankt, also etwa 14 Tage vor dem Duell mit dem SCM am Sonntag.

Nikola Bilyk und Pavel Horak als Extraklasse-Vertreter

Die Nachrücker: Am Mittwochabend beim Unentschieden gegen Szeged sprangen Nikola Bilyk (Offensive) und Pavel Horak (Defensive) auf höchstem Niveau in die Bresche. Bilyk im linken Rückraum und offenbar unbeeindruckt von der Tatsache, dass er beim 21:21 am Wochenende in Lemgo noch viel Luft nach oben gelassen hatte. „Da habe ich viel zu passiv gespielt“, sagte der Österreicher, der sich nach seinem Kreuzbandriss zurück zu alter Form kämpft. Gegen Szeged war er der Initiator 30 starken Kieler Minuten.

Horak indes entlastete Harald Reinkind, den durch Weinholds Ausfall permanent im rechten Rückraum geforderten Linkshänder, in der Abwehr. Das allerdings ist nur eine Halbzeit lang möglich, nämlich wenn Reinkind den kurzen Weg zur Bank für den schnellen Wechsel hat. Was passieren kann, wenn dem Norweger die Kräfte ausgehen, zeigte sich gegen Szeged im zweiten Durchgang. Dass die Kieler ihren Sieben-Tore-Vorsprung verspielten, lag auch daran, dass Banhidi vermehrt Zweikämpfe gegen Reinkind gewann.

Die Trefferquote: War gegen Szeged zwar nicht mehr so schlecht wie beim 21:21 in Lemgo – aber dennoch entscheidend für den verpassten Sieg. „Wir haben ein paar technische Fehler zu viel gemacht, Bälle verworfen, die ins Tor gehen müssten. Das sollte uns mit unseren Weltklasse-Leuten eigentlich nicht passieren“, sagte Bilyk. Warum es trotzdem geschah, darüber rätselten die Kieler selbst. „Vielleicht haben wir eine Entschuldigung gesucht, weil uns zwei wichtige Spieler fehlen“, mutmaßte Jicha, stellte im selben Atemzug klar: „So wollen wir nicht spielen.“

Mit dem THW Kiel ist immer zu rechnen

Die Crunchtime: Vor allem in den letzten Sekunden kristallisiert sich nach drei Remis innerhalb von zwei Wochen eine Schwäche der Zebras hinaus: Sowohl beim 28:28 in Berlin als auch beim TBV Lemgo und gegen Szeged hatten die Kieler die Chance, mit dem letzten Angriff das Siegtor zu erzielen. Dreimal kamen sie im Positionsangriff damit nicht zum Erfolg, mussten am Mittwoch gar froh sein, dass Gäste-Trainer Juan Carlos Pastor Szegeds Siegtreffer ins leere THW-Tor mit einer eigenen Auszeit verhinderte. „Wir müssen in solchen Situationen eiskalt sein“, appelliert Bilyk ans Team.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Comeback-Qualität: Auch wenn die Zebras derzeit einige Rückschläge einstecken müssen, bewiesen sie gegen Szeged, dass mit ihnen immer zu rechnen ist. Nach dem 5:10-Rückstand fand der THW seinen Flow – und ist dazu sicherlich auch am Sonntag in der Lage. „Die Saison hat Ups and Downs, und wenn ein Unentschieden gegen Szeged als Down bezeichnet wird, hat man wohl hohe Ansprüche“, so Jicha – und die werden die Kieler auch gegen Magdeburg nicht herunterschrauben.

Von Merle Schaack und Tamo Schwarz