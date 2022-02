Kiel

Nach den genauen Vorgaben der neuen Corona-Landesverordnung dürfen 3435 Fans die kommenden Heimspiele des THW Kiel gegen Montpellier in der Champions League (23. Februar, 20.45 Uhr) sowie gegen den HC Erlangen in der Handball-Bundesliga (27. Februar, 16 Uhr) besuchen (wir berichteten). Der Haken: Die Zebras haben vor der Saison rund 9000 Dauerkarten an die Frau und an den Mann gebracht. Jetzt hat der Klub bekanntgegeben, wie die Rückabwicklung geplant ist.

3435 Plätze gehen neu in den Verkauf

Anders als bei der Königsklassen-Partie gegen Montpellier sei die Reduzierung der Anzahl an Fans in der Wunderino-Arena auf 3435 für das Erlangen-Match nicht mehr „allein durch freiwilligen Verzicht zu erreichen“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Man sehe sich darum gezwungen, das Erlangen-Spiel aus der Saison-Dauerkarte zu stornieren und die 3435 Plätze neu in den Verkauf zu geben.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Ticketpreis wird automatisch erstattet. Beim neuen Vorverkauf für die Begegnung, der von Mittwoch (10 Uhr) bis Sonnabend (14 Uhr) unter www.thw-tickets.de sowie in der THW-Fanwelt (Ziegelteich) läuft, genießen alle Dauerkarteninhaber allerdings ein exklusives Vorkaufsrecht. Allerdings bestehe laut Vereinsangaben kein Anspruch auf die angestammte Kategorie oder den angestammten Sitzplatz. Sollten im angegebenen Zeitraum nicht alle Tickets verkauft worden sein, startet am Sonntag online der freie Vorverkauf.