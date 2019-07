Kiel

15 Jahre lang hat das Herz von Dario Quenstedt für den SC Magdeburg geschlagen. Jetzt schlägt es in Kiel – auf der Pritsche von Dr. Christine Keussen. Medizincheck bei den Zebras, einmal im Jahr ein Pflichttermin für alle Spieler des THW Kiel.

Ultraschallbilder, Lungenfunktionstest, Belastungs-EKG - Quenstedts Körper wird buchstäblich auf Herz und Nieren geprüft. "Die Spieler haben durch die vielen Spiele eine extrem hohe sportliche Belastung. Da ist es wichtig, dass wir schauen, ob es irgendwelche Vorerkrankungen gibt", sagt Keussen. Bei Quenstedt ist alles in Ordnung, nur am Ende des Belastungs-EKG muss er kurz auf die Zähne beißen. Die intensive Vorbereitung steckt den Spielern in den Knochen. "Man merkt nach einigen Tagen die Ermüdung der Muskulatur", sagt der 29-Jährige. "Vor allem morgens beim Aufstehen."

Dario Quenstedt : Süßigkeiten-Verzicht für die Fitness

Dario Quenstedt ist gut in Form, hat schon vor der Sommerpause damit begonnen, sich auf die Zeit beim THW Kiel vorzubereiten. "Ich habe vor etwa einem halben Jahr meine Ernährung umgestellt, verzichte seitdem auf Süßigkeiten", erzählt er. "Seitdem hat sich mein Fitnesszustand verbessert. Bei den vielen Spielen, die auf uns zukommen, will ich in der bestmöglichen körperlichen Verfassung sein."

Steckbrief Name: Dario Quenstedt Geburtsdatum: 22. September 1989 Geburtsort: Burg bei Magdeburg Familienstand: verheiratet mit Katharina, zwei Kinder (Fia und Bosse) Bisherige Vereine: ab 2000 SC Magdeburg, ab 2011 TuS N-Lübbecke, ab 2013 SC Magdeburg Vertrag bis: 30. Juni 2022 Erfolge: DHB-Pokalsieger 2016 mit dem SC Magdeburg, zweimal deutscher Meister mit dem SC Magdeburg im Nachwuchsbereich, Junioren-Weltmeister 2009

Auch in mentaler Hinsicht ist sein Wechsel vom SC Magdeburg, bei dem er seit der C-Jugend mit einer kurzen Unterbrechung in Lübbecke (2011 bis 2013) spielte, eine neue Herausforderung für ihn. "In Magdeburg gehörte ich seit Jahren dazu. Hier muss ich mir meinen Platz neu erarbeiten und fange für mich bei Null an. Deshalb ist diese Saisonvorbereitung auch mental anders als in den Jahren zuvor."

Ankommen in Kiel

Mit seinem neuen Torwart-Kollegen Niklas Landin will Quenstedt ein "sehr gutes Gespann" bilden. "Früher wollte ich immer von Beginn an und 60 Minuten spielen. Inzwischen habe ich es lieber, wenn ich einen Partner habe, der auf dem gleichen Niveau oder vielleicht ein bisschen besser ist. Dann zieht man sich gegenseitig hoch. Die Einsatzzeiten kommen bei unserem Spielplan so oder so."

Auf dem Ultraschallbild schlägt Quenstedts Herz schon in Schwarz-Weiß. Wie ist es für den gebürtigen Magdeburger, eine Identifikationsfigur des SCM, nun ein Zebra zu sein? "Ich würde mich noch nicht durch und durch als Kieler bezeichnen", sagt er. "Aber je länger ich hier bin, desto mehr komme ich an." Der Blick fällt auf eine seiner Tätowierungen, den Magdeburger Dom, der seinen linken Oberschenkel ziert. "Ich will irgendwann das ganze Bein tätowieren lassen", sagt Quenstedt. Platz für ein Kiel-Motiv wäre noch. "Es gibt ja das Rathaus", sagt er. "Und über einen Anker habe ich auch schon mal nachgedacht."

