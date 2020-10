Oskar Sunnefeldt konnte es erst nicht glauben, als sein Berater ihm vom Interesse des Handball-Meisters THW Kiel berichtete. Wenige Tage später war der 22-jährige Schwede auf Wohnungssuche in Kiel, trainierte am Mittwoch zum ersten Mal mit der Mannschaft, in der auch einige seiner Idole spielen.