Kairo, Kopenhagen, Kiel – Der Jahresbeginn war ein bewegter für Niklas Landin. Bei der Weltmeisterschaft gewann er mit Dänemark zum zweiten Mal den Titel – den insgesamt zwölften seiner Handball-Karriere. Dazu, das Erlebte zu verarbeiten, kommt der 32-Jährige erst jetzt.

Denn auf den WM-Sieg in Kairo, den Empfang durch die dänische Luftwaffe in Kopenhagen, die schnelle Rückkehr nach Kiel zum THW folgte sogleich – Quarantäne. Zeit, sich über gewonnene Titel zu freuen, Zukunftspläne zu schmieden und neue Ziele ins Visier zu nehmen. Über all das spricht der Welthandballer 2019 in unserer Zeitung.

Seit dem 5. Februar sitzt Niklas Landin in seinem Haus in Neumeimersdorf, die große Handballer-Welt ist auf die eigenen vier Wände und den kleinen Garten zusammengeschrumpft. Besonders über letzteren freute sich der Däne, der sich die Zeit im Kieler Winter unter anderem durch Schnee-Spaß mit den Kindern Pelle und Silje vertrieb. „Ich finde es richtig schade, dass wir jetzt in Quarantäne mussten. Wir hatten wirklich viel vor“, sagt er.

THW Kiel: Landin hat Lust auf neue Titel

Zwar war er „froh, dass Dario (Torwartkollege Quenstedt, d. Red.) das im ersten Spiel gegen Zaporozhye so gut gemacht hat“, als der THW Kiel nur vier Tage nach dem WM-Finale bereits wieder in der Champions League gefordert war und Kiels Nummer zwei Landin mit einer starken Leistung 60 Minuten als Zuschauer auf der Bank verschaffte. Ausnahmsweise war das sehr im Sinne des Dänen. „Da war ich froh, noch nicht wieder spielen zu müssen. Aber während ich da so saß, habe ich auch wieder richtig Lust bekommen.“

Lust auf Handball, auch wenn den Zebras nach Ende ihrer Quarantäne ein wahrer Termin-Marathon bevorsteht. Dennoch: Landin bleibt Optimist, macht sich trotz aller Unwägbarkeiten der Corona-Spielzeit keine allzu großen Sorgen um seinen Sport. „Ich habe noch nie so viele positive Rückmeldungen bekommen wie jetzt bei dieser WM. In Dänemark war die Aufmerksamkeit so groß wie nie. Die Leute haben sich wirklich gefreut, durch uns etwas Positives als Ablenkung zu haben“, sagt er. „Sorgen mache ich mir deshalb nicht.“

Niklas Landin: Vertrag läuft im Sommer aus

Als Welthandballer muss Landin das sowieso nicht, auch nicht mit Blick auf seine persönliche sportliche Zukunft. Er ist einer von fünf Handballern überhaupt, denen es je gelang, die größten fünf Titel zu gewinnen: Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger und deutscher Meister.

Die Verhandlungsposition mit einem Vertrag, der im Sommer ausläuft, könnte nicht besser sein. Doch Landin pokert gar nicht. „So viel kann ich dazu noch gar nicht sagen. Nur, dass für uns als Familie in Kiel alles richtig gut passt, wir uns sehr wohlfühlen und uns freuen würden, wenn es hier mit einer Vertragsverlängerung weitergeht“, berichtet er freimütig.

Noch einmal "richtig" Meister werden

Denn ganz ohne Makel ist seine Karriere beim THW Kiel für den Zwei-Meter-Mann nicht, gewannen die Zebras die deutsche Meisterschaft 2019/20 aufgrund des Saisonabbruchs doch „nur“ am grünen Tisch. Zwar liegt die Meister-Medaille gemeinsam mit den anderen „großen“ griffbereit in einer Schublade im Wohnzimmer, während die anderen ihr Dasein auf dem Dachboden fristen.

Trotzdem ist er mit diesem Titel nicht vollends zufrieden. „Ich möchte unbedingt noch einmal die Meisterschaft gewinnen“, sagt Landin. „Und dieses Mal nach 38 Spieltagen.“ Und wer weiß, vielleicht klappt es ja mit der Mission „Aus der häuslichen Isolation auf den Handball-Olymp – den Kieler Rathausbalkon...