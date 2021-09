Kiel

Nach drei Jahren beim THW Kiel wird sich Handball-Torwart Dario Quenstedt nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2022 ein neues sportliches Zuhause suchen. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. „Wir haben uns frühzeitig zusammengesetzt und sind nach ausführlichen und offenen Gesprächen überein gekommen, dass Dario für seine weitere Entwicklung eine neue Rolle braucht“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi in einer Pressemitteilung des Klubs. „Jetzt haben beide Seiten Klarheit, und wir können uns gemeinsam den hohen Zielen in dieser Saison widmen.“

Klarheit, wohin es den 31-jährigen Keeper verschlägt, herrscht noch nicht. Ebenso wenig darüber, wen die Zebras als Backup für ihre klare Nummer eins, Niklas Landin, verpflichten wollen. Quenstedt selbst äußerte sich am Donnerstag selbstkritisch. „Was meine sportliche Entwicklung betrifft, gab und gibt es sicher noch Luft nach oben“, sagte er, der 2019 vom SC Magdeburg nach Kiel gewechselt war, um mit den Zebras in der Champions League zu spielen und Titel zu gewinnen.

THW in Gesprächen mit potenziellem Nachfolger

„Aus heutiger Sicht haben sich diese Erwartungen größtenteils erfüllt und ich bin froh, damals diesen Schritt gegangen zu sein“, sagt er, betont aber, dass er beim neuen Klub eine größere Rolle als derzeit in Kiel spielen möchte.

„Besonders in den Spitzenspielen gegen Top-Mannschaften möchte ich zukünftig wieder mehr Verantwortung auf der Platte übernehmen. Durch die Erfahrungen der letzten zwei Jahre beim THW, gerade auch im internationalen Bereich und in der Zusammenarbeit mit Niklas Landin sowie unserem Torwarttrainer Mattias Andersson, sehe ich mich dafür sehr gut aufgestellt.“

Aktuell richte er sein Augenmerk auf die gerade gestartete Saison mit dem THW Kiel, ergänzt der Torhüter, „wir wollen schließlich auch in diesem Jahr und hoffentlich wieder mit unseren Fans in der Halle nach Titeln greifen. Dafür werde ich mich zu 120 Prozent einsetzen und konzentriert alles geben.“

Der THW Kiel befindet sich nach Aussage von Geschäftsführer Viktor Szilagyi in Gesprächen mit einem potenziellen Nachfolger. „Diese Personalie hat jetzt höchste Priorität, und wir sind mit Hochdruck dran“, sagte er unserer Zeitung. Namen wie zum Beispiel den von Torbjörn Bergerud wollte Szilagyi nicht kommentieren. Der 27-jährige Norweger, der zur aktuellen Saison von der SG Flensburg-Handewitt zu GOG Gudme nach Dänemark wechselte und dort einen Einjahresvertrag besitzt, würde zumindest ins vom THW gesuchte Profil passen, dass Szilagyi wie folgt umreißt: „Wir suchen keinen Backup, sondern wollen unser Torhüter-Duo verstärken. Dazu sind uns Bundesliga-Erfahrung, aber auch internationale Erfahrung wichtig.“