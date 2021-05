Trautes Heim, Glück allein. Nach fünf Auswärtsspielen in Folge und einem Monat „on tour“ erreichten die Zebras des Handball-Rekordmeisters THW Kiel am Sonntagabend die Landeshauptstadt. Am Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) ist Paris Saint-Germain im CL-Viertelfinale zu Gast.