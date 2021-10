Kiel

Es bleibt Bewegung im Vertragspoker um Handball-Superstar Sander Sagosen vom THW Kiel. Um im Bild zu bleiben: Die Karten liegen auf dem Tisch. „Sander hat das Angebot, das wir ihm vorgelegt haben, noch nicht akzeptiert. Mit jedem Tag wird es wahrscheinlicher, dass er es nicht annimmt“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Montag. Gerüchten zufolge soll der Rückraumspieler einem Wechsel im Sommer 2023 bereits zugestimmt haben.

Szilagyi: „Möchte das Thema nicht jeden Tag auf der Agenda haben“

Zur Erinnerung: Sagosens Heimatklub Kolstad Håndball aus Trondheim will bis 2024 ein Handball-Großprojekt zum Laufen bringen, stärkster Verein des Landes werden und auch die europäische Spitze ins Visier nehmen. Der 26-jährige Rückraum-Rechtshänder – bis 2023 an den THW Kiel gebunden – soll das Gesicht des Gipfelsturms werden. Sagosens Vater Erlend ist zugleich Mitglied des Trainerstabes. Beim THW gibt man sich indes „not amused“. „Es gibt keine Deadline, aber die Entscheidung wird sich sicher nicht bis Weihnachten hinziehen. Der Oktober ist sehr intensiv und wichtig, und ich möchte das Thema nicht jeden Tag auf der Agenda haben“, sagt Szilagyi und richtet den Blick auch auf die Abwerbe-Bemühungen der Norweger: „Sander steht unter enormem Druck. Wenn der Investor in Norwegen sagt ,Das Projekt gibt es nur mit dir‘, ist das in meinen Augen unmoralisch.“

Gerüchte, Sagosen solle bereits im kommenden Sommer gen Norden zurückkehren, entbehren zwar jeder Grundlage. Ein Wechsel ein Jahr später ist allerdings höchst wahrscheinlich. Die Männer vom Trondheimsfjorden fischen derzeit nicht nur in der Kieler Förde. Nach Informationen unserer Zeitung soll der norwegische Kreisläufer Magnus Gullerud dem SC Magdeburg bereits mitgeteilt haben, dass er seinen 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Auch die Verpflichtung von Magnus Rød (SG Flensburg-Handewitt) soll bereits beschlossene Sache sein. Gleiches gilt für Janus Dadi Smarason (Frisch Auf Göppingen) im Sommer 2022. Auch Rechtsaußen Sigvaldi Gudjónsson (Vive Kielce), der ehemalige SG-Keeper Torbjørn Bergerud (GOG Gudme), Kent Robin Tønnesen (Pick Szeged), der Norweger Sebastian Barthold (Aalborg Håndbold) und der Schwede Jonathan Carlsbogård (TBV Lemgo) sollen Teil des Kolstad-Castings beim aktuellen Tabellenachten der norwegischen Eliteserien sein, in dem nicht nur Sagosens Spielerberater Arnar Freyr Theodórsson, sondern auch Norwegens Nationalcoach Christian Berge offenbar Schlüsselrollen einnehmen.

Die Kieler Verantwortlichen richten den Fokus auf den eigenen Stall. „Es wäre schade, wenn Sander ginge, weil die Zusammenarbeit längerfristig angelegt war. Unser Plan war und ist, mit Sander als zentraler Figur eine Mannschaft für die Zukunft aufzubauen. Aber auch wenn er sich gegen uns entscheidet, gehen die Lichter bei uns nicht aus. Kein Spieler ist größer als der Klub“, sagt Viktor Szilagyi.

Schwache Wurfquote

Bislang bleibt der Norweger in einzelnen Bereichen noch hinter den Erwartungen zurück. Seine Wurfquote in Spielen wie zuletzt gegen die Füchse (vier Tore bei acht Versuchen), gegen Flensburg (7 aus 12), Erlangen (0 aus 4), Elverum (1 aus 4) oder Montpellier (5 aus 11) ist durchwachsen. Besonders in der „Crunchtime“ in Top-Spielen wie in der Vorsaison im Königsklassen-Viertelfinale gegen Paris, im Pokal-Halbfinale gegen Lemgo oder jüngst gegen Berlin wurde der Rückraumspieler Ziel von Kritik. Unbestritten ist seine Klasse als Assist-Geber und die Last des Kieler Spiels, die auf Sagosens Schultern lastet.

„Das ganze Drumherum kannst du nicht ausschalten. Solche Phasen gibt es als Spitzensportler. Ich spreche mit allen Spielern, und meine Rolle ist es auch, sie für den THW Kiel zu begeistern“, sagt THW-Cheftrainer Filip Jicha über die Form seines Rückraumstars. Szilagyi bleibt fest überzeugt von Sagosen: „Wir sind zufrieden mit Sander, wollen mit ihm verlängern, weil wir an ihn glauben. Wir haben fertig verhandelt, sind uns bei allen Punkten einig – nur bei einem Detail können wir nicht mithalten, das ist der Faktor Heimatstadt und Heimatverein.“ Optimistischer äußert sich der Österreicher in Sachen Vertragsverlängerung von Domagoj Duvnjak über Sommer 2022 hinaus. „Dule ist in bestechender Form, eine Führungsfigur. Die Gespräche laufen gut und zielführend. Ich bin da sehr optimistisch.“ Man werde, so Szilagyi, „nach und nach mit allen Spielern, deren Verträge im Sommer auslaufen, Gespräche führen (Bilyk, Dahmke, Duvnjak, Ehrig, Ekberg, Horak, Weinhold, d. Red.). Das ist ein vollkommen normaler Vorgang.“