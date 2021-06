Kiel

Die Sommerferien – oder was davon übrig ist – haben für die Spieler des alten und neuen deutschen Meisters THW Kiel begonnen. Zeit für einen (statistischen) Saisonrückblick. Die meisten Tore, Siebenmeterkiller, Zeitstrafen-Sünder, Rote Karten. Und: Wie hat eigentlich Superstar Sander Sagosen eingeschlagen?

Nach der maritimen Meistersause verabschiedeten sich die Zebras in alle Winde. Ferien! Ferien? Viele Spieler des Rekordmeisters starten schon in der kommenden Woche in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio. Kapitän Domagoj Duvnjak, Miha Zarabec, Sven Ehrig („Ich besuche meinen Bruder Finn“), Rune Dahmke, Magnus Landin und Harald Reinkind nutzten die kurze Pause erst einmal für einen Fußball-Trip, sahen das 3:5 der Kroaten nach Verlängerung im EM-Achtelfinale gegen Spanien im Kopenhagener „Parken“. Was für ein Spiel! Und apropos Harald „Harry“ Reinkind: Was war der Norweger bitteschön für ein Dauerbrenner in dieser Saison. „Er hat uns mehrere Wochen auf seiner Position alleine getragen“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Aber ich tu mich schwer, einzelne Spieler herauszuheben. Jeder einzelne hat seinen Teil beigetragen. Alle sind höchstprofessionell mit vielen Rückschlägen umgegangen, hatten teilweise kaum Zeit, mit Dingen wie dem Champions-League-Aus oder dem Final Four in Hamburg abzuschließen. Die Bereitschaft des Kollektivs hat mir sehr imponiert.“

Dauerbrenner Reinkind: 58 Einsätze, 202 Tore aus dem Feld

Der Rückraum-Linkshänder verpasste kein einziges der 58 (mit Supercup sogar 59) Pflichtspiele der Saison in der Bundesliga, Champions League sowie dem nachgeholten Final Four im DHB-Pokal. Trotz Erschöpfung und Schmerzen ist der 28-Jährige am Dienstag schon wieder zu Scherzen aufgelegt: „Wir Maschinen aus Norwegen schaffen das, weißt du doch ...“, sagt Reinkind, der in 58 Einsätzen auch noch 202 Treffer und damit hinter Sander Sagosen (263/20) den zweitbesten Scorer-Wert aus dem Feld erzielte. „Ich bin überglücklich. Es war sehr schön, dass wir uns belohnt haben nach dieser außergewöhnliche Saison. Aber es ist schon auch richtig hart.“ Kein verlängertes Wochenende, kein Kurztrip in die Heimat. „Diese Saison nicht ein einziges Mal“, so Reinkind. „Mein Körper spürt diese Belastung, aber für den Kopf ist es hart, diese pausenlose Belastung, ohne an etwas anderes zu denken.“ Ein Jahr lang war Reinkind „nicht zu Hause“, verbringt die nächsten Tage mit Freundin Lise, Söhnchen Tobias (4) und Baby Hedda in Bergen. „Und dann werde ich wenig Sport machen, bis es wieder losgeht.“ Auch Norwegen ist für die Olympischen Spiele qualifiziert.

Nicht falsch verstehen: Oft gefehlt haben Domagoj Duvnjak, Steffen Weinhold (je 56 Partien), Hendrik Pekeler (55) oder Miha Zarabec (54) ja auch nicht. Aber es gab eben auch Corona-Ausfälle, Innenbandriss (Niclas Ekberg), Wadenbeinbruch (Patrick Wiencek), Infekt (Sander Sagosen) und andere Handicaps. Wer weiß schon, wie weit sich Top-Scorer Niclas Ekberg (310/151 Tore) noch in himmlische Sphären geworfen hätte, hätte ihn nicht nach 52 Partien eine Verletzung ausgebremst. Insgesamt hat kein Zebra häufiger getroffen. Der Schwede schickt sich an, in der kommenden Saison zum besten THW-Bundesliga-Goalgetter aller Zeiten zu avancieren, belegt im Bundesliga-Ranking dieser Spielzeit mit 206/97 Toren Platz acht. Vier Plätze weiter oben rangiert Torwart Niklas Landin mit 285 Liga-Paraden (wettbewerbsübergreifend insgesamt 440).

Und einen Bad Boy muss es auch geben. Oder vielleicht sogar zwei: Wo das Weltklasse-Innenblock-Duo Patrick Wiencek (27 Zeitstrafen, eine Rote Karte) und Hendrik Pekeler (26/2) in dieser Saison war, blieb kein Auge trocken. Irgendwie auch zwei Dauerbrenner der Extraklasse.