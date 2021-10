Kiel

Ausgerechnet in dieser Woche streckt die Corona-Pandemie ihre Klauen wieder in Richtung THW Kiel aus. Die krankheitsbedingten Ausfälle der Führungsspieler Sander Sagosen und Steffen Weinhold haben sich als Corona-Impfdurchbrüche entpuppt.

Beide Spieler, die besonders in der vergangenen Woche starke Symptome aufwiesen, befinden sich in Quarantäne und werden voraussichtlich die beiden Spitzenspiele in dieser Woche verpassen.

Steffen Weinhold und Sander Sagosen verpassen Top-Spiele des THW Kiel

Nach positiven Corona-Tests, die anlässlich der grippalen Symptome durchgeführt wurden, wurden beide in Quarantäne isoliert, werden auf jeden Fall das Top-Duell in der Champions League gegen Pick Szeged (Mittwoch, 18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online), voraussichtlich aber auch das Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag (14 Uhr, Liveticker auf KN-online) gegen den SC Magdeburg verpassen.

Sander Sagosen war erstmals am Sonntag vor dem Auswärtsduell beim TBV Lemgo Lippe ausgefallen. Steffen Weinhold hatte zuvor bereits das Königsklassen-Match gegen RK Zagreb verpasst.