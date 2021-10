Nach dem heißen Berlin-Fight empfängt der THW Kiel am Mittwoch (18.45 Uhr) in der Handball-Champions-League RK Zagreb. Die Kroaten haben ihr Gesicht mit zahlreichen Bundesliga-Haudegen runderneuert und haben so manchen Rekord vorzuweisen. Domagoj Duvnjak warnt vor dem nächsten Gegner.