Am Ende des Trainingslagers des THW Kiel im österreichischen Graz gab es diesen einen Moment: Sander Sagosen sitzt nach einer schweißtreibenden Einheit auf einem Mattenwagen, der Blick leer, der Körper erschöpft, ein Handtuch in den Händen. Ein paar Stunden später, am Abend kann der Norweger schon wieder strahlen, trübt die Müdigkeit nur noch die Augen des 24-jährigen Superstars. Der sagt: „Ich bin angekommen.“

Der Mann, den viele als größtes Versprechen des Welthandballs sehen, schuftet jetzt also in der Kieler Zebraherde. Ohne Starallüren, dafür mit umso mehr Arbeitsethos. Sagosen, der bei der Wahl zum Welthandballer 2019 nominiert war und seinem neuen Mannschaftskameraden Niklas Landin den Vortritt lassen musste, bläht die Backen auf: „Ja, meinem Körper geht es gut, meinem Kopf geht es gut, ich bin glücklich. Aber ...“ Er, der in seinem ersten von drei Jahren beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain unter dem ehemaligen THW-Trainer Noka Serdarusic trainierte, empfindet die Vorbereitung bei den Zebras als „viel härter als in Paris“. Oder anders ausgedrückt: „Mit Noka ist man im Trainingslager zehn Tage durch die Hölle gegangen. Beim THW dauert die Hölle etwas länger.“

Harz-Wart im Team von Filip Jicha

Er habe sich „vom ersten Tag an wie zu Hause gefühlt“, will im Team „seine Rolle finden“, mit den neuen Teamkollegen „neue Erinnerungen kreieren“. Im Team ist Sagosen als „Harz-Wart“ für den im Training und Spiel notwendigen Klebstoff zuständig. Der Mann aus Trondheim ist geerdet, nicht zuletzt beweist das auch sein zurückgenommenes Auftreten im Training. Gegenseitiges Dehnen mit dem dritten Torwart, Passübungen mit dem nachgerückten Nachwuchsspieler waren in Graz Normalität. Sagosen sieht sich als Gleicher unter Gleichen.

Müde von Paris

Kein Wunder also, dass der Norweger am Ende „müde von Paris“ war. Müde von dieser wunderschönen Metropole? Vom Eiffelturm und der Champs-Elysées? „Eher müde vom Großstadtleben. Alles kostet so viel Zeit.“ Dabei fühlt sich Sagosen eher in der Natur wohl, zum Beispiel, wenn er mit Vater Erlend und seinem jüngeren Bruder Ciljan auf einem kleinen Boot in Trondheim auf die Jagd nach Heilbutt geht. „Dabei denke ich nicht an Handball, kann abschalten, bin nicht die öffentliche Figur Sander, sondern nur Sohn, Bruder.“ Sagosen bezeichnet sich als „Familienmensch“, genießt die Nähe der eigenen, aber auch der Familie von Freundin Hanna Bredal Oftedal, deren Schwester Stine wiederum mit THW-Linksaußen Rune Dahmke liiert ist.

Sander und Hanna : Profunde Kiel-Kenntnisse

Sander und Hanna haben bereits profunde Kiel-Kenntnisse erworben. Jedenfalls kommt es wie aus der Pistole geschossen: „Schön! Laboe, Strande, Schwedeneck.“ Und immer wieder gutes Essen, gute Küche: „ Rune hat mir bereits ein paar richtig gute Stellen gezeigt.“ So hat das Paar bereits die Sterneküche im Restaurant „ Ahlmanns“ im Kieler Kaufmann genossen, weiß aber auch einen saftigen Burger bei „John’s Burgers“ zu schätzen. Und Heimatgefühle kommen „so nah an der Förde“ ohnehin auf.

Handball-Camps für 100 Kinder

Sander Sagosen ist keiner, der keine Meinung hat, der sich abschottet, ist nicht eindimensional. So veranstaltet der 24-Jährige bereits seit zwei Jahren Handball-Sommercamps für 100 Kinder im Alter von zwölf bis 16 Jahren. „Ich will so versuchen, etwas an meine Heimatgemeinde zurückzugeben.“

Nur über die Folgen und Rahmenbedingungen der Corona-Krise mag der Norweger nicht allzu viel nachdenken. „Ich versuche, mir nicht zu sehr den Kopf zu zerbrechen, war irgendwann müde vom Spekulieren darüber, wann und ob es nun bald losgeht mit der Saison. Ich mache im Training meinen Job und werde beim ersten Spiel bereit sein.“ Sagosen betont aber auch: „Unsere Gesundheit ist die erste Priorität. Ich werde meine Gesundheit nicht riskieren. Aber wenn es grünes Licht gibt, spielen wir.“

