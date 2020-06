Kiel

Das teilte der THW Kiel am Dienstag mit. Zuvor hatte schon THW-Trainer Filip Jicha im Interview mit KN-online von seinen Plänen, den Nachwuchsspieler weiterhin einzubinden berichtet. "Diese Chance hat er sich verdient", sagte Jicha.

„Wir wollen Sven kontinuierlich an die Mannschaft heranführen, zudem kann er uns zunächst punktuell durch die Entlastung unserer Linkshänder helfen“, ergänzt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Sven Ehrig, der am Freitag seinen 20. Geburtstag feiert, stand bereits in der vergangenen Saison als Verletzungs-Backup für die damals angeschlagenen Steffen Weinhold und Niclas Ekberg mit einem Zweitspielrecht dreimal im Kader der Kieler Profis - den ersten Einsatz hatte er am 17. November beim 32:23-Heimsieg der Zebras über die TSV Hannover-Burgdorf.

„Jedes Kieler Kind träumt davon, für den THW Kiel spielen zu dürfen. Für mich sind die Erfahrungen, die ich in der vergangenen Saison sammeln durfte, ein großer Ansporn, noch härter an mir zu arbeiten. Ich habe das Ziel, dass ich der Mannschaft helfen kann, wenn ich gebraucht werde“, sagt Ehrig.

Meister-Tradition in der Familie

Der Juniorennationalspieler Ehrig kann auf Rechtsaußen und im rechten Rückraum eingesetzt werden. Zuletzt ging er für den Drittligisten TSV Altenholz auf Torejagd.

Der 1,97 Meter große Linkshänder stammt aus einer Handball-Familie. Sein Vater Thorsten stand zwischen 1985 und 1996 im THW-Kader, wurde dreimal mit den Zebras deutscher Meister. Sven Ehrig startete seine Handball-Karriere beim TSV Klausdorf, spielte später für den TSV Ellerbek und die HSG Mönkeberg-Schönkirchen. 2014 wechselte er zum THW Kiel und durchlief dort alle weiteren Jugendmannschaften. Auch er kann sich durch den Titelgewinn des THW Kiel in der abgebrochenen Corona-Saison deutscher Meister nennen.

