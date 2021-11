Kiel/Hannover

Die Spatzen hatten es längst von den Dächern gepfiffen, an dieser Stelle wurde bereits in der vergangenen Woche darüber berichtet, und nun ist es amtlich: Dario Quenstedt, Torwart des Handball-Bundesligisten THW Kiel, wechselt innerhalb der Bundesliga im Sommer zur TSV Hannover-Burgdorf. Der 32-Jährige, der 2019 vom SC Magdeburg zu den Zebras gewechselt war, unterschreibt bei den Recken am Maschsee einen Zweijahresvertrag bis 2024.

Quenstedt: „Für mich hat in Hannover das Gesamtpaket gepasst“

„Ich hatte mehrere Angebote aus der Bundesliga und dem Ausland. In Hannover hat für mich das Gesamtpaket einfach gepasst. Ausschlaggebend waren die Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins, vor allem mit Christian Prokop, den ich aus der Vergangenheit als Trainer kenne und sehr schätze. Aber auch die Trainingsbedingungen in Hannover und die relative Nähe zu meinen Eltern, Verwandten und Freunden haben eine Rolle gespielt. Ich freue mich auch darauf, wieder mehr Einsatzzeiten zu bekommen und Verantwortung in Spitzenspielen zu tragen“, sagte Quenstedt, der bislang 121 Einsätze für den THW absolviert hat, zweimal deutscher Meister, zweimal Supercup-Sieger wurde, im Dezember vergangenen Jahres den Champions-League-Pokal holte, beim THW jedoch die klare Nummer zwei hinten Welthandballer Niklas Landin ist.

Lesen Sie auch Kieler Sportmediziner Philip Lübke neuer Teamarzt beim DHB

Für die Burgdorfer und ihren sportlichen Leiter Sven-Sören Christophersen, bei denen am Saisonende nicht weniger als zehn Verträge auslaufen, ist Quenstedt der erste Transfer für die kommende Saison 2022/2023. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Verpflichtung von Dario den ersten Neuzugang für die nächste Spielzeit präsentieren können. Seine Qualität hat er jahrelang in der Bundesliga beim TuS N-Lübbecke, dem SC Magdeburg oder zuletzt beim THW Kiel unter Beweis gestellt. Er ist ein erfahrener Torhüter, der unserem Team sportlich und menschlich zu neuen Impulsen verhelfen wird“, sagte Christophersen über den 15-maligen deutschen Nationalspieler.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Dario ist ein sehr guter Torhüter, der über ein gutes Zusammenspiel mit der Abwehr verfügt. Zudem hat er Erfahrungen im nationalen sowie internationalen Handball sammeln können. Unser Kontakt ist über die Jahre nie abgerissen. Ich freue mich über seine Verpflichtung“, ergänzte Recken-Trainer Christian Prokop, dessen Wege sich mit denen Quenstedts kreuzten, als er von 2009 bis 2011 die Magdeburger Reserve trainierte. Quenstedt möchte mit den Hannoveranern wieder „in die oberen Regionen der Bundesliga vorstoßen“ und „mit meinem zukünftigen Torhüterpartner ein gutes, harmonisches Team im Team bilden“.

Wer Quenstedts Partner sein wird, ist indes noch offen. Die Verträge des Slowenen Urban Lesjak (31) und von Domenico Ebner (27) laufen im Sommer 2022 aus. Ebner kuriert derzeit einen Rippenbruch aus. In der laufenden Saison verfügt Ebner mit einer Fangquote von 29,79 Prozent über die besseren Werte als Lesjak (21,72 Prozent), hat allerdings auch vor seiner Verletzung nur vier Liga-Partien absolviert.