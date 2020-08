Bleibt alles anders beim THW Kiel. Der amtierende deutsche Handball-Meister wird sein Trainingslager nicht wie geplant im dänischen Aalborg aufschlagen. Nach einer kurzfristigen Absage des Gastgebers wurden die Hilferufe der Zebras in Graz erhört. Auf dem Rückweg geht's an den Balaton.

Trainingslager: Zebras schlagen ihre Zelte in Graz auf

THW Kiel - Trainingslager: Zebras schlagen ihre Zelte in Graz auf

THW Kiel - Trainingslager: Zebras schlagen ihre Zelte in Graz auf

Von Tamo Schwarz