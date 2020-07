Kiel

Wann wird’s mal wieder richtig Sommer – ein Sommer, wie er früher einmal war? Die Zebras des Handall-Rekordmeisters THW Kiel erleben im Zeichen der Corona-Pandemie einen Sommer wie nie zuvor. Seit Anfang April befinden sich Spieler und Trainer in Kurzarbeit. Der Betrieb steht still.

In Leipzig, Balingen, Magdeburg hat der Trainingsbetrieb Anfang des Monats wieder begonnen. 13 Wochen. Die TSV Hannover-Burgdorf zieht am Montag nach, die Rhein-Neckar Löwen am 20. Juli. Auch, weil sie es können, das sportliche Personal mancherorts – anders als beim deutschen Meister aus Kiel – nicht zu 100 Prozent in die Kurzarbeit geschickt wurde. Schon ein Modell mit 80 Prozent Kurzarbeit lässt zumindest gelegentliche Trainingseinheiten, eine stundenweise Rückkehr in den Alltag zu.

Beim THW werden Mannschaft, Trainer, Betreuer erst am 27. Juli aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Außerdem haben andere Bundesliga-Kontrahenten einen massiveren Personalumbau zu verkraften, während die Zebras nur Superstar Sander Sagosen integrieren müssen.

Jicha : "Würde nicht früher anfangen wollen"

„Wir bleiben bei unserem Plan, neun Wochen vor dem ersten Bundesligaspiel mit dem Training zu beginnen. Bis dahin halten sich die Spieler individuell fit. Da steht jetzt das Wirtschaftliche erst einmal im Vordergrund“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi und geht damit keineswegs auf Konfrontationskurs mit seinem Trainer Filip Jicha. Der respektiert die wirtschaftlichen Zwänge, die das 100-Prozent-Kurzarbeit-Modell nach sich ziehen („Ich respektiere die Situation und die wirtschaftliche Lage. Wir machen das Beste daraus“), betont allerdings auch: „Mit den neun Wochen bin ich komplett zufrieden und einverstanden. Ich würde wirklich nicht früher anfangen wollen.“ Ein sportlicher Nachteil gegenüber der Konkurrenz?

„Alles hat zwei Seiten“, sagt THW-Mannschaftsarzt Dr. Detlev Brandecker. „Durch die lange Corona-Pause konnten Spieler mit chronischen Belastungsbeschwerden zur Ruhe kommen, hatten Zeit für Behandlungen. Diese Zeit zum Auskurieren gibt es im Normalfall ja sonst nie, darum wird ja auch oft beklagt, dass die Pausen zu kurz sind. Ein Nachteil wird daraus nicht erwachsen.“ Spieler wie Hendrik Pekeler oder Niclas Ekberg konnten in Ruhe ihre Achillessehnen-Beschwerden lindern, Patrick Wiencek wurde am Meniskus operiert, ohne langfristig für den Trainings- oder Spielbetrieb auszufallen.

Teamarzt Brandecker mahnt zur Vorsicht

„Die Spieler kehren mit besseren Voraussetzungen zurück ins Training als in normalen Zeiten. Alle Spieler halten sich individuell fit, schaffen in Eigenverantwortung Grundlagen. Die Spieler haben ja auch eine Mitverantwortung für das Ganze“, sagt Brandecker, der zur Vorsicht mahnt. „Beim Start Ende Juli müssen sich Schulter-, Hand- und Sprunggelenke wieder an die sich wiederholenden Abläufe und den harten Hallenboden gewöhnen. Man muss alles kontrolliert wieder aufbauen. Ich mache mir da keine Sorgen um Komplikationen.“

Die Rückkehr auf den harten Boden der handballerischen Tatsachen wird ohnehin abgefedert. „Die erste Woche ist für ein langsames Reinkommen vorgesehen, wir werden dann auch unsere Pflichten wie ärztliche Checks und Medienarbeit erledigen“, kündigt Filip Jicha an. „Die zweite Woche ist dann der richtige Start.“ Am liebsten würde der Chefcoach auch ein Trainingslager in die Vorbereitung einbauen. Angedacht ist ein einwöchiger Trip ins dänische Aalborg Mitte August. „Da müssen wir sehen, wie dann die geltenden Corona-Regeln im Ausland sind. Wir haben mehrere Szenarios, auch eines mit einem Trainingslager in Kiel.“ Man sei, so der Tscheche weiter, in engem Austausch mit Ärzten und Experten, werde „vorsichtig anfangen“. „Wir schauen auch auf Erfahrungen aus den US-Profiligen wie der NBA, wenn die nach Streikphasen nach langer Pause wieder anfangen. Und wir werden auf jeden Fall wieder Spaß haben, wenn es losgeht.“

EHF hält am September fest

Vielleicht geht es dann auch schon im September um Zählbares. Bisher weicht die Europäische Handballföderation EHF noch nicht vom 16./17. September als Starttermin für die Champions League ab.

