Letzter Tanz in der Champions-League-Gruppenphase. In Kielce geht es für den vorzeitigen Gruppensieger THW Kiel am Sonnabend um nichts außer Prestige und Rhythmus. Anders sieht das bei den Polen um Andreas Wolff aus. Für den Ex-Kieler hält der Alltag in Polen trotzdem einige Vorteile bereit.