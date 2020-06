Vorerst keine Dauerkarten für Zebra-Fans

Kiel

Die Verantwortlichen der Zebras wollen erst dann mit dem Vorverkauf starten, wenn Saisonstart und Modus in der Handball-Bundesliga (HBL) geklärt sind. Die HBL will sich in zehn Tagen zum weiteren Vorgehen in Sachen Re-Start erklären.

Lesen Sie auch:Interview mit THW-Aufsichtsrat - Bundesliga-Saisonstart? "Im Januar"

Anzeige

„Angesichts der vielen offenen Fragen wäre es nicht seriös, zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Dauerkarten-Verkauf zu starten“, ergänzte THW-Geschäftsführerin Sabine Holdorf-Schust. Es gebe, so Weinstock weiter, „Pläne mit beispielsweise zehn garantierten Liga-Heimspielen. Und das größte Problem: Wir wissen nicht, wie viele Leute wir in die Halle lassen dürfen“.

Weitere KN+ Artikel

Stammblatt-Recht bleibt erhalten

Weinstock betonte zugleich: „Ganz wichtig: Niemand wird sein Dauerkarten-Stammblatt verlieren! Es könnte aber auch sein, dass wir in der kommenden Saison gar keine Dauerkarten verkaufen. Das Stammblatt-Recht bleibt dann bis zum nächsten regulären Dauerkartenverkauf erhalten.“

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.