Kiel

Der Welthandballer verlässt die Zebras! Niklas Landin und der THW Kiel werden sich im Juni 2023 vorzeitig trennen. Wie der Verein am Montag mitteilte, macht der 33-jährige dänische Torhüter von einer Klausel in seinem Vertrag Gebrauch, die ihm aus familiären Gründen einen Wechsel in die Heimat ermöglicht.

Niklas Landin hat beim dänischen Klub Aalborg Håndbold ab Sommer 2023 einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Die Ausstiegsklausel beinhaltet eine festgelegte Ablösesumme, über deren Höhe Stillschweigen vereinbart worden ist. Ursprünglich hatte Landins Vertrag beim THW eine Laufzeit bis Juni 2025.

Viktor Szilagyi: Entscheidung hat uns „am Ende doch überrascht“

„Durch Corona haben viele gemerkt, was es heißt, die Familie nicht vor Ort zu haben und sie nicht wie gewohnt besuchen zu können. Einige zieht es deshalb wieder mehr Richtung Heimat“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

„Trotzdem hat uns Niklas‘ Entscheidung, vor Ablauf des Vertrages nach Dänemark zurückzukehren, am Ende doch überrascht. Das stellt uns vor eine große Herausforderung, die wir aber in der verbleibenden Zeit mit der nötigen Besonnenheit und Ruhe lösen werden.“

Niklas Landin über seinen Wechsel nach Dänemark: Familie war entscheidender Grund

„Die Familie ist das wichtigste im Leben. Wir hatten in der letzten Zeit wachsende Schwierigkeiten, dem gerecht zu werden – auch wegen der vielen, langen Auswärtsreisen und den Corona-Beschränkungen, die es unseren Verwandten unmöglich machten, zu helfen. Deswegen haben wir in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert, wie wir dichter an die Verwandtschaft heranrücken und insgesamt mehr Zeit füreinander haben können. Nach zehn Jahren in Deutschland haben wir uns entschieden, wieder in die Heimat zurückzukehren“, erklärt Niklas Landin.

„Jeder weiß, dass ich die Mannschaft, den THW Kiel als Klub, die Fans und diese handballbegeisterte Stadt sehr schätze. Die Entscheidung, Kiel im Sommer 2023 zu verlassen, war für mich persönlich deshalb auch eine der schwierigsten in meinem Leben.“

Niklas Landin ist seit 2015 beim THW Kiel

Niklas Landin, geboren im dänischen Söborg, ist einer der weltweit erfolgreichsten Handballer. Der 2,01 Meter große Däne war 2012 vom dänischen Erstligisten BSV Bjerringbro-Silkeborg zu den Rhein-Neckar Löwen gewechselt, mit denen er den EHF-Pokal gewann. 2015 schlug er seine Zelte dann beim THW Kiel auf, für den er bisher 343 Pflichtspiele bestritt und insgesamt 21 Tore erzielte.

Mit den Zebras gewann der zweifache „Welthandballer“ bisher zweimal die Deutsche Meisterschaft und den DHB-Pokal, einmal den EHF-Cup und die EHF Champions League. 2021 wurde er zudem zum „Handballer des Jahres“ in Deutschland gewählt.

Mit der dänischen Nationalmannschaft holte Landin in bisher 242 Spielen unter anderem Olympia-Gold und -Silber, zweimal den WM-Titel und einmal die Europameisterschaft.