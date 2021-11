Kiel

Dass der THW Kiel ab Sommer 2022 nicht mehr auf die Dienste von Dario Quenstedt setzt, ist seit zwei Monaten bekannt. Nach Informationen unserer Zeitung steht nun auch der neue Arbeitgeber des 32-Jährigen fest: die Recken der TSV Hannover-Burgdorf, am Sonntag (14 Uhr) ausgerechnet Gast des THW Kiel in der Wunderino-Arena.

Quenstedt: bisher 120 Spiele für den THW Kiel

„Besonders in den Spitzenspielen gegen Top-Mannschaften möchte ich zukünftig wieder mehr Verantwortung auf der Platte übernehmen. Durch die Erfahrungen der letzten zwei Jahre beim THW, gerade auch im internationalen Bereich und in der Zusammenarbeit mit Niklas Landin sowie unserem Torwarttrainer Mattias Andersson, sehe ich mich dafür sehr gut aufgestellt“, hatte Quenstedt im September gesagt, der seit 2019 bei den Zebras unter Vertrag steht und bisher 120 Spiele (8 Tore) für den Rekordmeister absolviert hat. Quenstedt war nach sechs Jahren beim SC Magdeburg an die Förde gewechselt und bringt es bisher auch auf 15 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

Bei den Recken der TSV Hannover-Burgdorf haben beide Torhüter – der Slowene Urban Lesjak (31) und Domenico Ebner (27) – einen Vertrag, der im Sommer 2022 ausläuft. Ebner kuriert derzeit einen Rippenbruch aus. Beim THW ist die Quenstedt-Nachfolge längst geregelt: Den Platz zwischen den Pfosten als Partner von Welthandballer Niklas Landin nimmt Tomáš Mrkva (Bergischer HC) ein.