Kiel

Leon Ciudad macht seinen nächsten Karriereschritt. Der 19-jährige Kreisläufer, der sowohl bei den Zebras des THW Kiel als auch per Zweitspielrecht beim Drittligisten TSV Altenholz auf Torejagd geht, schließt sich dem Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau an. Ciudad unterschreibt an der Trave einen Zweijahresvertrag.

„Ich bin dem TSV Altenholz und dem THW Kiel dankbar für alles, was ich in den aufregenden vergangenen Jahren hier erleben durfte“, sagte der 1,96 Meter große Youngster. „Die Erfahrungen, die ich im täglichen Training und Spielbetrieb mit den Besten der Welt gesammelt habe, haben mich extrem weitergebracht. Jetzt ist es Zeit, den nächsten Schritt zu machen und mir in einer Profi-Mannschaft eine wichtige Rolle zu erarbeiten.“

Bundesliga-Debüt im Dezember 2020

2016 kam der gebürtige Lübecker im Alter von 14 Jahren vom TSV Groß-Grönau zum THW Kiel. In den Nachwuchs-Leistungsmannschaften empfahl sich der Sohn einer spanischen Mutter für den erweiterten Kader des Handball-Rekordmeisters. Sein Debüt feierte der 112-Kilo-Mann am 19. Dezember 2020 beim 34:27-Erfolg der Zebras in Stuttgart. „Ich konnte es zuerst nicht glauben“, sagte er nach seinen ersten Bundesliga-Toren in Leipzig.

Ciudad gehörte zu der Kieler Auswahl, die im Dezember 2020 in Köln Champions-League-Sieger wurde. Im Juni 2021 folgte der Gewinn der deutschen Meisterschaft, mit dem THW Kiel, für den bei Ciudad bisher neun Tore in 50 Partien auf der „Uhr“ stehen. Ganz nebenbei entwickelte sich Ciudad in Kiel auch zum Junioren-Nationalspieler und wurde 2021 auch U 19-Europameister.

Für THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi ist der Wechsel in ein Zweitliga-Team „der nächste logische Schritt“. „Leon hat sich bei uns und mit dem Zweitspielrecht bei unserem Kooperationspartner TSV Altenholz klasse entwickelt und sich diese Möglichkeit erarbeitet. Wir freuen uns, dass sein Talent, sein Einsatz und sein Willen, alles für den Erfolg zu geben, ihn jetzt endgültig in den Profihandball führen. Wir werden seinen weiteren Weg aufmerksam begleiten, und der Kontakt zu Leon wird bestehen bleiben.“

Als Tabellenelfter (16:22 Punkte) blieb der VfL Lübeck-Schwartau in dieser Saison bis dato weit hinter den Erwartungen zurück. Erst vor wenigen Tagen hatte sich der VfL vom ehemaligen Kieler Piotr Przybecki als Trainer getrennt und Michael Roth (59) als Nachfolger verpflichtet, der sich bei seinem Debüt gleich über einen 24:23-Sieg beim TV Großwallstadt freuen durfte.