Auf dem Feld ging es heiß her, doch Zebras und Füchse einte am Sonntag die Solidarität mit den Opfern in der Ukraine. Die THW-Friedenstrikots mit Peace-Zeichen und Ukraine-Flagge werden nun – vom jeweiligen Spieler signiert – für den guten Zweck versteigert.

Lesen Sie auch Nikola Bilyk: Beten für die Verwandten in der Ukraine

Wer mitbieten möchte, kann bis zum 20. März (23.59 Uhr) eine E-Mail mit dem gewünschten Spielernamen und dem Wort „Trikotversteigerung“ im Betreff sowie seinem Höchstgebot an die Adresse benefiz@thw-handball.de schicken. Wer überboten wird, bekommt eine Benachrichtigung und kann sofort nachlegen. Am Montagnachmittag war unter 250 Euro schon nichts mehr zu ersteigern, das Trikot des ukrainischstämmigen Zebras Nikola Bilyk lag sogar schon bei einem Höchstgebot von 2000 Euro.

Der komplette Erlös der Aktion fließt an die Kindernothilfe, die geflüchtete Kinder an der ukrainischen Grenze humanitär unterstützen wird. Wer bei der Versteigerung leer ausgeht und trotzdem Gutes tun möchte, kann unter http://bit.ly/THW_spenden direkt an die Kindernothilfe spenden.