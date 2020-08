Graz/Kiel

400 Zuschauer werden die Zebras am Freitag im Testspiel gegen die HSG Graz bestaunen. 4000 werden am Sonntag beim Königsklassen-Vertreter Telekom Veszprém zugelassen. Andere Länder, andere Sitten. Und in Schleswig-Holstein? Die aktuelle Corona-Landesverordnung sieht bis zum 31. August vorerst keine Zuschauer bei Indoor-Sportarten vor. 400, 4000, null.

Am Mittwoch versammelten sich wieder einmal alle Bundesliga-Klubs in der wöchentlichen HBL-Videokonferenz. Dabei ging es nach dem öffentlichen Hin und Her der vergangenen Wochen auch um ein Bekenntnis für den Starttermin der neuen Bundesliga-Saison. "Wir halten am 1. Oktober fest, auch wenn einzelne Bedenken berechtigt sind", sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker. "Wir haben den Klubs jetzt unser Betriebs- und Hygienekonzept als Leitfaden an die Hand gegeben. Alles Weitere müssen die Vereine mit der Politik, den Gesundheitsämtern und Hallenbetreibern vor Ort klären." Über allem stehe, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, "dass wir die Zahl der Geisterspiele so gering wie möglich halten. Momentan sind die Landesregeln noch sehr unterschiedlich, da könnte es eine Wettbewerbsverzerrung geben, wenn einige schon mit Zuschauern spielen und andere nicht."

"Wir sind froh, wenn die Konzepte vor Ort getestet werden", betonte Uwe Schwenker. Und genau das wollen die Kieler Wunderino Arena und der THW Kiel in der ersten September-Hälfte mit einem Testspiel gegen den Erstliga-Konkurrenten HSG Nordhorn-Lingen tun. Für die Partie vor maximal 999 Zuschauern soll die Arena in sieben Sektoren mit eigenem Eingang eingeteilt werden. "Das sind sozusagen sieben Hallen in einer, und man darf nicht aus einem Sektor in den anderen wechseln, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten", erklärt Arena-Geschäftsführer Stefan Wolf. Nur jede zweite Reihe sowie Doppel-Plätze mit jeweils zwei freien Sitzen als "Puffer" werden besetzt, die Tickets aus Gründen der Nachverfolgung nur online und personalisiert verkauft. "Einen freien Verkauf wird es nicht geben", so Wolf, der einen solchen Test nach "über fünf Monaten ohne Veranstaltungen" begrüßt. Jeder der 999 Zuschauer werde zudem mit einer FFP2-Maske ausgestattet.

Noch sieht die Landesverordnung in Schleswig-Holstein ein solches Event freilich nicht vor. Darum müsste eine Sondergenehmigung her. Das eingereichte Konzept für das Testspiel liege, so Wolf, "beim Gesundheitsamt Kiel und beim Sozialministerium". Für Szilagyi wäre der Test "hilfreich". Die Spieler äußern ambivalente Gefühle. "Wir wollen doch alle so schnell wie möglich wieder vor vollen Hallen spielen", sagt THW-Kreisläufer Patrick Wiencek. "In Deutschland ist man sehr vorsichtig, das ist auch gut so. Vor einem Spiel wie jetzt in Ungarn vor 4000 Zuschauern habe ich schon ein ungewisses Gefühl." Linksaußen Rune Dahmke findet es indes "unglaublich schwer, zu sagen, ab wann man wieder vor Zuschauern spielen sollte". Aber der Unterschied zwischen 999 und 4000 sei "schon extrem".

