Nach der Saison ist vor der Saison. Doch in diesem Sommer ist die Erleichterung beim deutschen Meister THW Kiel nach einer entbehrungsreichen Pandemie-Spielzeit besonders groß. Eine Spielzeit, die Spuren hinterlassen hat. Zwei Titel, aber auch Narben. Geschäftsführer Viktor Szilagyi und der Aufsichtsratsvorsitzende Marc Weinstock ziehen nach einem Kollektivtriumph Bilanz – und blicken nach vorn auf das, was kommt. Finanziell gehen die Zebras dank staatlicher Hilfen gesund aus der Krise hervor.

Zebras schreiben „rote Null" – Gehälter wieder in voller Höhe

Champions-League-Sieger, deutscher Meister – aber zu welchem Preis nach 21 Geisterspielen und Einnahmeausfällen, die der THW-Aufsichtsrat im Vorwege mit 250 000 Euro pro Heimspiel beziffert hatte? Marc Weinstock gibt Entwarnung – insbesondere angesichts rund drei Millionen Euro staatlicher Hilfen für den Profisport von Bund und Land sowie der Corona-Überbrückungshilfen: „Auf der Einnahmenseite hatten wir kaum Ausfälle bei den Sponsoren, aber natürlich hohe Verluste durch die Geisterspiele, die im Wesentlichen durch Fördergelder und Beihilfen sowie Gehaltverzichte von Spielern und Mitarbeitern kompensiert wurden.“ Einen Teil der Gehaltsverzichte werde man nun „an Mannschaft und Mitarbeiter zurückzahlen und das Geschäftsjahr mit einer roten Null abschließen“. Das bedeutet auch die Rückkehr zur Normalität, in der Weinstock auch auf volle Hallen hofft: „Deshalb zahlen wir in der neuen Saison auch wieder die Gehälter in voller Höhe aus.“

Für Manager Szilagyi ist der Gewinn der 22. deutschen Meisterschaft insgesamt als „historisch“ einzuordnen. „Das war eine Achterbahnfahrt in allen Bereichen. Ich hoffe, dass das – vor allem, was die äußeren Umstände angeht – einmalig bleibt. Das Schönste ist, dass sich die Mannschaft und der ganze Klub belohnt haben.“ Szilagyis Gedanken gehen auch an den geschlagenen Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt: „Das, was die SG erleben muss, ist brutal bitter. Es kann nur einen Meister geben, und wir haben es absolut verdient, was nicht heißt, dass es Flensburg nicht auch verdient gehabt hätte. Dieser Titel wird für immer etwas Spezielles haben.“

Das Gefühl der Freude wuchs bei dem Österreicher erst am Tag nach dem letzten Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen, entfaltete sich langsam. „Am Sonntag war es zuerst nur riesengroße Erleichterung.“ Szilagyi habe es imponiert, „wie die Spieler flexibel alle Herausforderungen angenommen, nie Alibis gesucht haben. Da war eine riesengroße Bereitschaft, immer wieder auch über die Grenzen zu gehen“. Zu dieser Kollektivleistung gehöre, so Szilagyi, auch der Trainerstab. „Die Trainer haben jede Woche die richtigen Worte gefunden, mit viel Gefühl die Belastung gesteuert. Jeder einzelne in unserem Klub – Betreuer, Ärzte, Physios, Geschäftsstelle – hat seinen Beitrag geleistet.“ Szilagyi nennt ein Beispiel: „Man muss sich einmal vor Augen führen, dass unsere medizinische Abteilung allein mehr als 3500 Covid19-Tests durchgeführt und begleitet hat.“

Der Sommer ist auch Zeit, um innezuhalten. Lässt sich die Belastungsschraube überhaupt noch zurückdrehen? „Man darf jetzt nicht den Fehler machen und diese außergewöhnliche Saison als Maßstab nehmen, darf es aber auch nicht nur als absolute Ausnahme abtun“, sagt Szilagyi. Es müsse „mit allen diskutiert werden“. „Dabei geht es nicht nur um eine Reduzierung der Liga, auch bei den internationalen Quali-Spielen, verbunden mit den Abstellungstagen für die Nationalmannschaften, sehe ich Optimierungsmöglichkeiten. Das Thema Solidarität wurde ja in dieser Saison sehr herausgestellt, ich halte diese allerdings für ausbaufähig.“

Szilagyi wäre einer Reduzierung der Bundesliga von 18 auf 16 Mannschaften nicht abgeneigt: „Vier Spieltage weniger würden uns unglaublich viel bringen, wenn sie nicht im Gegenzug mit Pokalspielen oder Lehrgängen belegt werden. Als wir im Dezember die Champions League gewonnen haben, war bei allen HBL-Vereinen die Begeisterung groß – die Rückmeldungen aus der Bundesliga haben gezeigt, dass sich alle in der Liga mit unserem Erfolg identifiziert haben. Daher muss den Teams, die die Bundesliga international repräsentieren, aber auch die Möglichkeit geben werden, sich entsprechend auf die Spiele vorbereiten zu können und das Bestmögliche zu erreichen.“

Auch Marc Weinstock hält es für unstrittig, dass „die Belastung zu hoch ist“, sieht die Lösung aber nicht unbedingt in einer Liga-Reduzierung: „Die Bundesliga ist das, was uns die Einnahmen beschert. Und für Mannschaften, die nicht international spielen, sondern nur Bundesliga, sind zwei Heimspiele weniger schon ein großes Thema“, so Weinstock. „Die Lösung muss darin bestehen, dass man schaut, in welchem Rhythmus die großen Turniere stattfinden. Muss man in einem Olympia-Jahr noch eine EM oder WM spielen? Glaube ich nicht. Es müssen sich alle Parteien an einen Tisch setzen. Eine Patentlösung sehe ich aber nicht. Ich habe wenig Hoffnung, dass da kurzfristig etwas passieren wird.“