Nach der Saison ist vor der Saison. Oder anders: Beim deutschen Handball-Meister THW Kiel sind die Freudentränen getrocknet, die Spieler im Urlaub (oder in Olympia-Vorbereitungen), wirft die kommende Spielzeit ihre Schatten voraus. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Zebras, Marc Weinstock, geht fest davon aus, dass er ab September wieder Spiele in einer voll besetzten Wunderino-Arena mit rund 9000 Fans genießen kann.

„Wenn die Leute geimpft sind, können sie auch wieder zu Sport gehen“

Zu Beginn der Pandemie hatte Marc Weinstock von der „größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg“ gesprochen. Wie viel davon wird sich auch noch in die kommende Saison ziehen? „Das weiß heute keiner“, sagt der 54-Jährige. „Wir haben den Dauerkartenvorverkauf zu einer Zeit gestartet, als es kein anderer Profiklub in Deutschland gemacht hat. Ich glaube, dass im August mehr als 80 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft sind. Wir sind der Meinung, dass wir die Halle dann zur neuen Saison ab September wieder vollmachen können. Wenn du auf das vertraust, was die Bundesregierung plant, und wenn die Leute dann geimpft sind, können sie auch wieder zum Sport gehen.“ Ähnlich sieht es Geschäftsführer Viktor Szilagyi: „Wir hoffen auf eine neue Saison mit Zuschauern, in der wir Risiko und Spaß in ein gutes Verhältnis setzen können.“

Die 1285 Stehplätze werden unter weiter geltenden Corona-(Hygiene-)Bedingungen nicht besetzt sein dürfen. Bleiben in der Kieler Handball-Kathedrale also 9000 sitzende Fans. Am Montag waren bereits rund 8500 Dauerkarten für die Bundesliga-Partien verkauft. Im August sollen auch die Abonnements für die Champions League den Besitzer wechseln. Dann endet auch für Marc Weinstock eine herausfordernde Zeit. Anfang 2019 als Aufsichtsratsvorsitzender beim THW Kiel angetreten, musste er den schwarz-weißen Dampfer schon ein Jahr später ab März durch die Herausforderungen einer Pandemie steuern – Lockdown, Quarantäne, Corona-Infektionen inklusive. „Die Zeit war deutlich arbeitsintensiver als gedacht, aber hat auch viel Spaß gemacht. Wir sind als Team gut zusammengewachsen. Niemand hatte so eine Krise jemals erlebt, die viel komplizierter ist als die Finanzkrise 2007/2008, weil diese Krise real ist. Auf einmal waren keine Zuschauer mehr da, es konnte zeitweilig nicht mehr gespielt werden. Das, womit wir Geld verdienen, durften wir nicht mehr ausüben“, sagt Weinstock. „Wir haben viel improvisiert, konnten nie lange im Voraus planen. Dafür haben wir das gut hinbekommen. Jetzt hoffe ich aber, bald wieder mehr beratender Aufsichtsrat zu sein und nicht mehr so viel operativ arbeiten zu müssen.“

Dass die beiden letzten Saisonheimspiele mit Teilzulassung von Zuschauern nicht mit den erlaubten 2490 Fans ausverkauft waren, bereitet Weinstock, Geschäftsführender Gesellschafter der DSK Big Bau-Unternehmensgruppe, keine Sorgen: „Es hätte mir Sorgen bereitet, wenn der Dauerkartenvorverkauf nicht so gut laufen würde. Das passt auch nicht zusammen. Die beiden Spiele waren nicht so gut besucht, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ich gehe davon aus, dass alle rund 9000 Karten, die wir als Bundesliga-Dauerkarten anbieten, ausverkauft sein werden.“

Sportlich wird sich an der bisherigen Marschroute wenig ändern. Ausfälle kann der THW mit seinem kleinen, aber feinen Kader nur schwer kompensieren. Das hat die Saison mit den Verletzungen von Nikola Bilyk, Niclas Ekberg oder Patrick Wiencek bewiesen. Wäre dann nicht eine Aufstockung des Kaders die logische Folge? „Mehr geht natürlich immer“, sagt Weinstock. „Wir haben ein klar definiertes Budget für Personalkosten, und Viktor (Geschäftsführer Szilagyi, d. Red.) und Filip (Trainer Jicha, d. Red.) müssen sich entscheiden, ob sie lieber einen breiteren Kader oder eine Mannschaft mit zwölf Top-Spielern haben wollen. Die beiden haben sich für einen kleinen Kader mit einer erstklassigen Besetzung entschieden, und der sportliche Erfolg gibt uns recht. Aber man sieht auch: Wir können Ausfälle nur schwer kompensieren.“

Weinstock streicht die Bedeutung des Titelgewinnes heraus: „Die Meisterschaft im Vorjahr war, glaube ich, für die Spieler mit einem Makel behaftet. Insgesamt war der Titel in diesem Jahr mehr wert als im letzten. Wir haben den Anspruch, die beste Handballmannschaft in Deutschland zu sein. Das kannst du nur belegen, wenn du auch Titel gewinnst, und das haben wir in den letzten zwölf Monaten getan.“