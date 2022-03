Kiel

Dieser „Handel“ war ganz nach dem Geschmack der überstrapazierten Profis des Handball-Rekordmeisters THW Kiel. Platz zwei in der Gruppenphase der Champions war wie eine Urlaubskarte im Handball-Monopoly. Oder frei nach dem legendären Brettspiel: Ziehe direkt ins Viertelfinale, gehe direkt dorthin, gehe nicht über die Play-offs! Und so liegen nun zwei vermeintlich freie Wochen zwischen dem bärenstarken 30:25-Sieg in Magdeburg am vergangenen Sonnabend und dem nächsten Auftritt am 10. April in Minden. Allerdings: Der Urlaub muss noch warten.

Denn zunächst hat THW-Cheftrainer Filip Jicha in dieser Woche von Montag bis Mittwoch ein dreitägiges Kurztrainingslager angesetzt. „Unser Athletiktrainer Hinrich Brockmann soll den Spielern zeigen, dass auch Athletiktraining Spaß machen kann“, sagte Jicha, der sich in gewohnter Weise auch von einem Sieg im Spitzenspiel beim SCM den Blick auf nötige Regenerationsmaßnahmen, Linderung körperliche Wehwehchen und nachhaltiges physisches Training nicht verstellen lässt. Erst danach, von Donnerstag bis Sonntag, bekommt die Zebraherde dann vier freie Tage, ehe die Vorbereitung auf das beginnt, was da in der nahen Zukunft kommt: die Partie in Minden (10. April) und das Final Four um den DHB-Pokal (23./24. April), bei dem es im Finale möglicherweise zu einem erneuten Aufeinandertreffen mit dem SC Magdeburg kommt.

Jicha: „Hoffnung gewinnt keine Meisterschaften“

Zuvor ist freilich für beide Kontrahenten noch ein Halbfinale zu absolvieren (der THW trifft auf den TBV Lemgo, der SCM auf den HC Erlangen). Trotzdem konnte sich SCM-Kreisläufer Magnus Gullerud am Sonnabend eine Mini-Kampfansage nicht verkneifen: „Beim Final Four wird es wieder anders aussehen als heute.“ Die Situation im Titelrennen, in dem die Männer von der Börde (44:4 Punkte) weiter einen komfortablen Vorsprung vor den Zebras (40:10) haben, sieht Filip Jicha indes als „unverändert“ an, erteilt aufkeimender Hoffnung eine Absage: „Hoffnung gewinnt keine Meisterschaften. Für uns ging es darum, uns gut zu präsentieren und um Platz zwei zu kämpfen.“

Schließlich qualifizieren sich nur Meister und Vizemeister erneut für die Champions League. Also schwimme der SCM weiter „in eigenen Gewässern“. Da pflichtet auch Welthandballer Niklas Landin seinem Trainer bei: „Die Meisterschaft haben wir abgehakt.“ Denn: Magdeburg müsste noch drei Spiele verlieren. Wenn sie so weiterspielen wie bisher, wird das schwierig“, weiß THW-Kreisläufer Patrick Wiencek.

Meisterschaft hin oder her, zu Wochenbeginn machten die Zebras vorerst unliebsame Bekanntschaft mit ihrem inneren Schweinehund. „Wir wollen an drei Tagen mit fünf intensiven Einheiten noch mal an die Grenzen gehen, Grundlagen legen und Reserven schaffen für den Rest der Saison“, kündigte THW-Athletiktrainer Hinrich Brockmann an, der die Schützlinge des Rekordmeisters in den Kraftraum des Trainingszentrums in Altenholz, auf die Laufbahn unter freiem Himmel und ins Becken der Schwimmhalle Schilksee bat.

Athletiktrainer Hinrich Brockmann erläuterte den THW-Spielern (hinten links Leon Ciudad) am Montag ihre Aufgaben für die kommenden drei Tage. Quelle: Sascha Klahn

Mit dabei auch: Sander Sagosen. Der Norweger hatte sich in Magdeburg einen – nicht schwerwiegenden – Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, trat am Montag aber dennoch knallgelb bandagiert das Training an. Alles dort, so Brockmann, passiere „im Hinblick auf das Final Four im Pokal und den Rest der Saison mit den verbleibenden Aufgaben, um dann am Ende nicht in einen Tunnel der Belastung zu kommen, sondern sagen zu können ,wir sind frisch’“. Ab Donnerstag dann: Urlaub! Den hat sich die gesamte Zebraherde verdient.