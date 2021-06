Kiel/Ludwigshafen

Hin. Und her. Hoch. Und runter. Über Kopf. Und raus aus dem Looping. Für den amtierenden deutschen Meister THW Kiel ist die Saison in der Handball-Bundesliga eine furiose Achterbahnfahrt. Titelverteidigung und damit der 22. Meistertitel schienen nach der Niederlage in Magdeburg in weite Ferne gerückt. Seit Donnerstagabend ist alles anders. Der THW hat gegen Göppingen gewonnen (31:23), die SG Flensburg-Handewitt ist über Berliner Füchse gestolpert (29:33). Die Zebras sind wieder Tabellenführer, sitzen im Rollercoaster-Führungswagen. Noch drei Loopings: Nummer eins am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) bei den abstiegsgefährdeten Eulen Ludwigshafen.

Es hat gerattert und gerasselt in den letzten Wochen. Pokal-Aus, Magdeburg-Malaise und jede Menge Quälerei. Und jetzt müssen die Kieler auch noch auf Niclas Ekberg (Innenbandriss) und Patrick Wiencek verzichten, der nach überstandenem Wadenbeinbruch in Minden wieder einen Schlag auf das lädierte Bein bekommen hat und dadurch zurückgeworfen wurde. Dennoch, die spontane Freude nach der unerwarteten Nachricht aus Flensburg am Donnerstag war groß. Funkelnde Augen, die auf Handybildschirme starrten.

Nach dem Funkeln kam die Euphoriebremse

Die anschließende Euphoriebremse kam anschließend so abrupt wie im Achterbahn-Zieltunnel. So sagte der eigentlich eher analytisch veranlagte THW-Linkshänder Steffen Weinhold zunächst: „Ich beschäftige mich nicht mit Rechenspielen und Wahrscheinlichkeiten. Ich weiß einfach nur, dass wir unglaublich harte Arbeit vor uns haben. Der SG-Ausrutscher ist positiv für uns. Wir haben gegen Göppingen eine große Willensleitung gezeigt und müssen jetzt auch in den drei Spielen, die noch kommen, alles geben.“

Noch drei Spieltage

Drei Spiele, die noch kommen: Am letzten Spieltag (27. Juni, 15.30 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen, am kommenden Donnerstag (19 Uhr) daheim gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe und eben an diesem Sonntag bei den Eulen Ludwigshafen. Die nachtaktiven Vögel hatten zweimal ihr eigenes Klassenerhalts-Wunder mit 16. Plätzen geschrieben, blieben in der abgebrochenen Vorsaison als 17. aufgrund des Abstiegsverzichts in der Liga. Und heute? Als 17. (24:46 Punkte) haben die Pfälzer genau einen Punkt Rückstand auf GWD Minden (25:45) auf dem rettenden 16. Tabellenplatz. Auch HBW Balingen-Weilstetten auf Rang 15 (27:43) ist noch ein Kandidat für den vierten Abstiegsplatz neben dem HSC Coburg, TUSEM Essen und der HSG Nordhorn-Lingen.

Für Eulen-Trainer Benjamin Matschke, der nach der Saison zur HSG Wetzlar wechselt, ist die Aufgabe seit Donnerstag ungleich schwerer geworden: "Kiel war nach der Niederlage in Magdeburg leer. Das ist jetzt schlagartig anders geworden. Sie haben noch drei Spiele, sie werden sich das nicht mehr nehmen lassen. Sie werden uns wie einen Champions-League-Gegner angehen.“ Die Eulen bäumen sich auf, haben in den letzten elf Partien 13 Punkte geholt, auch in Hannover (28:25) und Erlangen (24:19) gewonnen, einen Punkt gegen Leipzig geholt (27:27). Auch die Eulen freuen sich über die Rückkehr der Fans. Am Sonntag sind 540 Zuschauer in der „Eberthölle“ zugelassen.

„Die Eulen sind unglaublich gefährlich, wir müssen da viel Respekt haben“, warnt THW-Trainer Filip Jicha. Zwar dominierte am Donnerstag auch das wohlige Gefühl über die Fan-Rückkehr die Kieler Gemütslage (THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler: „Es sah ganz schön voll aus und war schön, dass die Fans endlich wieder da waren“). Im nächsten Moment wuchs dann schon die Erkenntnis, nur noch drei Partien vom 22. Meistertitel entfernt zu sein. „Jetzt kommen noch drei richtig schwere Aufgaben. Aber das Ende ist in Sicht. Das hilft“, sagte der starke Keeper Niklas Landin. Geschäftsführer Viktor Szilagyi ergänzte: „Die Tabellenführung ist nur eine schöne Momentaufnahme. Schön, dass Berlin das geschafft hat. Wir fühlen uns da oben in der Tabelle auch deutlich wohler. Aber das alles ändert nichts an den Gegnern. Jetzt fahren wir nach Ludwigshafen, die in den letzten Wochen überragend gespielt haben.“

Fast entschuldigend sagte Kapitän Domagoj Duvnjak: „Ich weiß, ich bin langweilig. Aber es kommen einfach noch dreimal 60 Minuten.“ Dreimal 60 Minuten, drei Loopings in der irren Bundesliga-Achterbahnfahrt.