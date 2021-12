THW Kiel auf der Suche nach dem Killer-Instinkt ohne Fan-Energie

Kiel

Jubelschreie, zur Hallendecke gereckte Fäuste, viele fröhliche Gesichter auf der Ehrenrunde der Handballer des THW Kiel nach ihrem 32:29-Sieg über die Rhein-Neckar Löwen: Am Sonntag genossen die Zebras sichtlich ihr vorerst letztes Bad in der mit fast 9000 Fans besetzten Wunderino-Arena. Nach den Spitzenspiel-Kulissen der vergangenen Partien auch in Szeged (8300) und Hamburg (8400) müssen sich die Handballer nun wieder auf weniger volle Ränge einstellen.

Maximal 5000 Fans sind bis Ende des Jahres in der Wunderino-Arena zugelassen. Am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale bei der TSV Hannover-Burgdorf (19 Uhr) werden es maximal 2500 sein. Die Corona-Lage lässt es nicht anders zu. „Das ist natürlich schade für uns“, sagt Patrick Wiencek. Der Co-Kapitän der Kieler hat neben seinen Rollen am Kreis und in der Abwehr längst auch die des Publikumsanpeitschers inne. Er war es auch am Sonntag, der Fans und Teamkollegen nach der Schwächephase zu Beginn mit ausladenden Gesten und einem Urschrei aufrüttelte. „Aber wenn in den Kitas die Laternenumzüge abgesagt werden, ist es natürlich schwer zu erklären, wenn wir vor voller Halle spielen.“

Ein volles Haus als Energiequelle – Trainer Filip Jicha sagt: „Das ist bei unserem Rhythmus einkalkuliert“ – fällt also weg. In der Phase der Saison, in der die Handballer am liebsten einen Extra-Akku zuschalten würden, müssen sie nun im Stile eines Perpetuum mobile über die Runden kommen. „Ich kann gar nicht sagen, ob es gerade für Kopf oder Körper schwieriger ist“, sagt Domagoj Duvnjak. Beides trotzdem in Einklang zu bringen, ist für die Zebras unabdingbar, wenn ihr Jahr nicht in Tristesse enden soll. Und abseits der Publikumsbegrenzung zeichnen sich im Spiel der Kieler zwei Baustellen ab: Gegen Szeged und die Löwen fehlte zu Beginn einerseits der Killer-Instinkt, andererseits die sichere Verwertung freier – und gut herausgespielter – Wurfchancen.

Weinhold: „Bewusst sein, wie viel man kaputt machen kann“

„Wichtig ist in den nächsten zwei Wochen, dass wir uns bewusst machen, wie viel man in diesen Spielen kaputt machen kann“, sagt Steffen Weinhold. Das Erreichen der Pokal-Endrunde gehört bei den Kielern traditionell zu den Saisonzielen. In der Liga stehen sie mit bereits sechs Minuspunkten ohnehin mit dem Rücken zur Wand. „Das sind auch alles K.o.-Spiele“, sagt Weinhold, der zugibt: „Jeder hat irgendwie Weihnachten im Kopf.“

Weil Harmonie und Nächstenliebe auf dem Handballfeld meist eher kontraproduktiv sind, wollen die Zebras in Hannover, Wetzlar (Sonntag, 16 Uhr) sowie zu Hause gegen den TVB Stuttgart (22. Dezember, 19.05 Uhr) und den TBV Lemgo Lippe (26. Dezember, 20 Uhr) von Anfang an Aggressivität in der Abwehr an den Tag legen und die Zahl der einfachen Fehler im Angriff reduzieren. „Wenn wir diese zwei Dinge abstellen, können wir deutlich höher gewinnen“, prognostiziert Weinhold.

Das wäre auch gegen die dezimierten Löwen möglich gewesen, hätte nicht in der Schlussphase wieder die Abschlussschwäche zugeschlagen. Angesichts des dennoch ungefährdeten Sieges kein Thema für Trainer Filip Jicha. „Klar zieht die Spieler, von denen manche schon 100 Spiele in den Knochen haben, ein schlechter Pass jetzt eher runter als wenn sie frisch sind. Aber man darf sich davon nicht verrückt machen lassen. Die Jungs wissen, sie müssen in dieser Phase alles reinhauen. Und das machen sie mit Bravour.“