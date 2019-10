Der ein oder andere Handballer des THW Kiel sah noch nicht ganz munter aus, als er am Freitag gegen zehn Uhr in den Mannschaftsbus kletterte. Am Morgen nach dem Heimsieg über Nordhorn machten die Zebras sich auf den Weg zum Champions-League-Kracher in Skopje. Der Auftakt für einen Reise-Marathon.