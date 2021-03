Kiel

Beim ihrem letzten Auftritt in Kiel hatten die Leipziger den THW Kiel ordentlich ins Schwitzen gebracht, waren nur ganz knapp mit 26:27 unterlegen.

Doch an diesem Mittwochabend war es kein Duell auf Augenhöhe. Nicht nur, weil der Tabellenzwölfte zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen kassierte. Die Mannschaft von Trainer André Haber war auch personell arg gebeutelt: Neben dem Dänen Martin Larsen (Anriss des Innenbandes) konnte mit Gregor Remke (Gehirnerschütterung) auch der zweite etatmäßige Rückraum-Linkshänder die Reise nach Kiel nicht antreten. Hinzu kam kurzfristig der Ausfall von Rückraumspieler Marko Mamic (Knöchelverletzung).

Und nach nur drei Minuten ein weiterer: Beim Stand von 2:0 durch einen Duvnjak-Doppelschlag fiel Philipp Weber unsanfter aufs Knie, humpelte vom Feld. Der Leipziger Rückraum, in dem nun der erst 18-jährige Linkshänder Jakob-Jannis Leun ranmusste, dünnte weiter aus - genau wie die Chancen der Gäste auf einen Punkt. Denn längst waren die Zebras ins Laufen gekommen, nutzten die Fehler in Leipzigs Aufbau-Spiel gnadenlos aus.

Mit Orkan-Geschwindigkeit schwappten erste und zweite Welle aufs Leipziger Tor zu, selten benötigten Domagoj Duvnjak, Harald Reinkind, Sander Sagosen und Co. mehr als zwei Pässe, um zum Abschluss zu kommen - oder Patrick Wiencek oder Hendrik Pekeler frei am Kreis zu bedienen. Mit 8:3 führten die Kieler nach acht Minuten - ein Start nach Maß.

Leipzig stabilisiert Abwehr

Leipzig fand erst ins Spiel, als zunächst Niclas Pieczkowski, dann Bastian Roscheck im Innenblock für den jungen Julius Meyer-Siebert (20) an die Seite von Maciej Gebala rückten und die Gäste-Abwehr in Sachen Aggressivität zulegte. Angeführt von Luca Witzke, der erst im rechten Rückraum aushalf, dann aber auf die Spielmacherposition rückte, verkürzten die Gäste binnen vier Minuten von 5:11 auf 9:12 (19.).

Und die Kieler? Machten unbeirrt weiter. Steffen Weinhold mit einem ansatzlosen Stemmwurf und Rune Dahmke per Gegenstoß erhöhten schnell wieder auf 15:10 (22.). Nie machte es den Eindruck als könnten die Zebras die Kontrolle verlieren - auch wenn die Abwehr verglichen mit den ersten Minuten etwas an Konsequenz vermissen ließ, Chancen zuließ, die Meyer-Siebert mit vier Treffern bis zur Pause zu nutzen wusste.

Während Joel Birlhem sich zwischen den Leipziger Pfosten steigerte, bis zur Pause sechs Paraden, darunter ein Strafwurf von Niclas Ekberg, verzeichnete, wechselte THW-Trainer Filip Jicha sein Personal durch. Auch Feuerwehr-Tormann Mattias Andersson, der für den noch in Corona-Quarantäne befindlichen Niklas Landin den zweiten Torhüter-Platz hinter Dario Quenstedt einnahm, kam zu seinem Einsatz. In seinen fünf Spielminuten hatte er mit zwei Paraden seinen Anteil am 17:14-Pausenstand.

Viele Fehler auf beiden Seiten

Nach Wiederanpfiff versuchte der THW Kiel mit der 3:2:1-Abwehr seinen Flow wiederzufinden - zunächst aber vergeblich. Ekberg scheiterte erneut von der Siebenmeterlinie an Birlhem - dieses Mal mit einem Heber-Versuch. Dass der THW-Vorsprung konstant blieb, lag daran, dass beiden Mannschaften nun viele Fehler unterliefen. Sagosen an den Pfosten, Leipzigs Krzikalla machte es ihm nach, Duvnjak traf die Latte, Meyer-Siebert warf am Tor vorbei, Hendrik Pekelers nächster Versuch wurde ebenfalls zum Latten-Streifschuss.

Dann packte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak all seine Erfahrung aus, provozierte erst ein Stürmerfoul gegen Meyer-Siebert und trug den Ball per Gegenstoß selbst zum 22:17 (43.) ins Leipziger Tor - nicht ohne gegen seinen jungen Gegenspieler noch eine Zeitstrafe zu ziehen.

Sechs torlose Leipziger Minuten bringen Vorentscheidung

Leipzigs glücklose Strähne währte länger - ganze sechs Minuten trafen die Gäste das Tor nicht. Die Kieler indes nutzten die Ballgewinne und ihre individuelle Klasse, um sich auf 25:18 (49.) abzusetzen.

Die Entscheidung war gefallen, der Rest eine Mischung aus Kieler Schaulaufen und Belastungsverteilung, bei der die Aushilfs-Flügelzange aus Malte Voigt und Bevan Calvert half.

Spitzenspiel gegen Flensburg am Sonnabend

„Unsere Moral ist etwas angeknackst, aber Kiel ist eben eine andere Liga“, sagte ein geknickter Leipziger Julius Meyer-Siebert. THW-Chefcoach Filip Jicha zeigte sich indes vollauf zufrieden: „Wir wollten egoistisch nur auf uns schauen. Ich freue mich für die Jungs, denn sie haben sich mit diesem Spiel die Tabellenführung zurückerobert.“ Bei Rune Dahmke stieg währenddessen sofort nach dem Abpfiff wieder das Derbyfieber: „Jetzt haben wir am Sonnabend ein Finale gegen Flensburg und haben heute das Halbfinale gewonnen.“

Es wird das 104. Nordderby und - bedingt durch Corona - der erste Auftritt der Kieler in Flensburg seit September 2018. Damals unterlagen sie knapp mit 25:26 - ihre bislang letzte Bundesliga-Niederlage gegen die SG.

Die Statistik

THW Kiel: Quenstedt (1.-24. und ab 31. Minute/7 Paraden), Andersson (24.-30./2) – Duvnjak 5, Sagosen 2, Reinkind 2, M. Landin 3/1, Sunnefeldt, Weinhold 2, Wiencek 5, Ekberg 2, Dahmke 4, Zarabec 1, Calvert, Voigt, Horak 1, Pekeler 4.

SC DHfK Leipzig: Sæverås (1.-11. Minute/1 Parade), Birlehm (ab 11./ 8/2) – Wiesmach, Witzke 6, Krzikalla 1/1, Meyer-Siebert 4, Binder 4, Pieczkowski 2, Roscheck, Weber, Gebala 3, Milosevic, Leun 1, Esche.

Schiedsrichter: Hartmann/Schneider (Magdeburg/Barleben) – Strafminuten: THW keine, DHfK 6 (Roscheck, Gebala, Meyer-Siebert) – Siebenmeter: THW 3/1 (Ekberg scheitert zweimal an Birlehm), DHfK 1/1 – Spielfilm: 2:0, 7:2 (8.), 9:4, 11:5 (14.), 12:9, 15:10 (22.), 17:14 – 19:15, 22:17 (43.), 25:18, 28:20 (53.), 31:21 – Zuschauer: keine in der Kieler Wunderino-Arena.

Von Merle Schaack und Tamo Schwarz