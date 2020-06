THW Kiel erhält die Meisterschale

+++ Das Wichtigste in Kürze +++



Der deutsche Handball-Meister THW Kiel wird am Donnerstag offiziell geehrt. Wegen der Corona-Pandemie wird die Mannschaft um Trainer Filip Jicha ohne Publikum in ihrer heimischen Sparkassen Arena im Beisein von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ausgezeichnet.



Zuvor wird die Trophäe, die bislang beim Vorjahresmeister SG Flensburg-Handewitt war, von einer Delegation des THW Kiel in Eckernförde übernommen und in die Landeshauptstadt gebracht.