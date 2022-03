THW Kiel erhält erstmals Jugendzertifikat mit Stern

Kiel

Exzellenz – diesem Anspruch hinkt der THW Kiel in der Jugendarbeit nun nicht mehr hinterher. Für seine Nachwuchsarbeit hat der Handball-Rekordmeister von der Handball-Bundesliga zum ersten Mal das Jugendzertifikat mit Stern erhalten.

Der Stern kennzeichnet eine hervorragende Qualität in der Jugendarbeit. Laut HBL können diese mit dem THW Kiel nun zehn Bundesliga-Klubs vorweisen. Nachwuchskoordinator Klaus-Dieter, „Pitti“ Petersen freute sich „für mein Team, dass wir endlich den ‚Stern’ geschafft haben.“

Partnerschule des Leistungssports spielt wichtige Rolle

Voraussetzung dafür war unter anderem eine zweite hauptamtliche Stelle im Nachwuchsbereich. Diese schufen die Zebras durch die ausgeweitete Kooperation mit dem TSV Altenholz und dessen Cheftrainer André Lohrbach, der auch die Mannschaft der A-Jugend-Bundesliga bei den Zebras trainiert.

„Darüber hinaus haben wir uns in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich, sondern auch im Umfeld der THW-Talente kontinuierlich weiterentwickelt“, erklärt Petersen. „Wir haben unter anderem weiter an der Qualifizierung der Trainer gearbeitet und die medizinische Betreuung ausgeweitet. Wichtig ist zudem die enge Zusammenarbeit mit der Integrierten Gesamtschule Friedrichsort, die für unsere Nachwuchs-Handballer als ‚Partnerschule des Leistungssports’ eine wichtige Rolle spielt“, erklärt Petersen.

Zehn Klubs erhielten höchstes Qualitätssiegel

Das Jugendzertifikat wird seit 2007 verliehen und soll die Profi-Klubs animieren, in die Nachwuchsarbeit zu investieren. Dieses Jahr wurden 27 Leistungszentren der 38 Profiklubs in der Ersten und Zweiten Handball-Bundesliga für ihre intensive Nachwuchsarbeit ausgezeichnet. Mit dem THW Kiel erhalten jetzt zehn Klubs, darunter sieben Erstligisten, das Jugendzertifikat 2022 sogar mit Stern für eine hervorragende Qualität. Im Vergabeverfahren prüft die HBL Kriterien wie beispielsweise ausgereifte Betreuungs- und Ausbildungskonzepte (Duale Karriere), Qualität des Trainerstabes sowie von Team und Training.

„Das ist eine schöne Bestätigung, dass wir mit unserer Nachwuchsarbeit auf einem guten Weg und eine gute Adresse auch für junge Handballer sind“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Von der HBL gab es Lob für die Klubs. Mattes Rogowski, Leiter Sport und Lizenzierungsverfahren der Handball-Bundesliga, attestierte ihnen trotz Pandemie eine gute Arbeit in den Leistungszentren. „Zudem wurde an vielen Standorten die Zeit genutzt, um sich strukturell zu verbessern, was sich an den zahlreichen Auszeichnungen bemerkbar macht“, sagte er.

Die ausgezeichneten Klubs im Überblick

Jugendzertifikat 2022 mit Stern:

Füchse Berlin

TSV Hannover-Burgdorf

MT Melsungen

SG Flensburg-Handewitt

SC DHfK Leipzig

SC Magdeburg

THW Kiel

HC Empor Rostock (Zweitligist)

TSV Bayer Dormagen (Zweitligist)

VfL Gummersbach (Zweitligist)

Jugendzertifikat 2022:

Bergischer HC

Frisch Auf Göppingen

HBW Balingen-Weilstetten

HC Erlangen

Handball Sport Verein Hamburg

Rhein-Neckar Löwen

TBV Lemgo Lippe

TSV GWD Minden

TuS N-Lübbecke

TVB Stuttgart

EHV Aue (Zweitligist)

HC Elbflorenz Dresden (Zweitligist)

HSC 2000 Coburg (Zweitligist)

SG BBM Bietigheim (Zweitligist)

TuSEM Essen (Zweitligist)

ThSV Eisenach (Zweitligist)

VfL Eintracht Hagen (Zweitligist)