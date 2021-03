Kiel

Es ist das sechste Spiel in zwölf Tagen. Ein mörderischer Rhythmus, der die Beine schwer werden lässt. Immerhin: Schon vor dem Anpfiff entweicht eine große Menge Druck aus dem Kessel, denn die jüngsten Resultate und eine Spielwertung am grünen Tisch sichern den Zebras schon vor Spielbeginn den dritten Platz.

Durch erneute Corona-Fälle bei Aalborg HB wird die Partie der Dänen am Abend gegen Celje mit 0:10 gewertet. Jetzt kann niemand mehr die Kieler von Platz drei verdrängen.

Lesen Sie auch:Co-Trainer Christian Sprenger verlängert beim THW Kiel

So fällt es nicht allzu schwer ins Gewicht, dass Rechtsaußen Niclas Ekberg mit Oberschenkelproblemen fehlt. Linksaußen Malte Voigt rotiert indes aus dem Kader, macht Platz für den jungen Kreisläufer Leon Ciudad, der den Stammkräften Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek vielleicht die eine oder andere Minute zum Verschnaufen verschaffen könnte.

Auch die Anfangsformation der Zebras spricht die schöne Sprache der Rotation à la Chefcoach Filip Jicha. Domagoj Duvnjak kehrt nach seiner Celje-"Auszeit" auf die Spielmacher-Position zurück - mit Harald Reinkind und Oskar Sunnefeldt neben sich. So macht Rotation Spaß: Nach acht Minuten haben Reinkind und Sunnefeldt jeweils dreimal getroffen. Der THW Kiel liegt mit 7:5 vorn.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dario Quenstedt bringt die Kroaten zur Verzweiflung

Zunächst halten die Kroaten, die bisher noch ohne einzigen Pluspunkt in der Gruppe B dastehen, mit schnellen Kreuzugen dagegen, finden Darko Stojnovic am Kreis, gehen wuchtig auf zweite Bälle. Nach dem 11:11 (17.) kommt der THW Kiel allerdings zu etwas in diesen Tagen so paradox wirkendem: Er kommt ins Laufen, ins Tempo, ist die flinkere, agilere, gedankenschnellere Mannschaft. Und zwar getragen, entzündet von einem starken Dario Quenstedt zwischen den Kieler Pfosten.

Die Kieler Nummer 21 geht den kroatischen Schützen mit zehn Paraden in Abschnitt eins gehörig auf die Nerven, pariert gegen Luka Klarica und David Mandic gleich im Doppelpack (20.). Zweimal Sunnefeldt, Pavel Horak im Nachfassen, Sander Sagosen - 15:11 (21.). Sven Ehrig, Magnus Landin, Rune Dahmke und noch einmal Landin per Gegenstoß - 19:13 (26.). Die Kieler geben die "Viererpacker", Zagrebs Torhüter bekommen keine Hand an den Ball, Jicha experimentiert erneut mit Magnus Landin an der Spitze einer 3:2:1-Deckung, rotiert und rotiert. Schon das 23:15 zur Pause spricht eine deutliche Sprache. Wo nehmen die Zebras eigentlich die Körner her?

Rotation nach der Pause

Apropos Körner. Apropos Rotation. Quenstedt räumt nach der Pause seinen Platz für Niklas Landin - Arbeitsteilung. Leon Ciudad übernimmt den Kreis, Youngster Philipp Wäger hilft zuerst defensiv, dann auch offensiv.

Das lässt den Gastgeber kurzzeitig durch eine Schwächephase schlingern, Zagreb auf 18:23 verkürzen (34.). Die Umstellungen kosten ein wenig Flow, ein wenig Ästhetik, erfordern für den Moment hier und da die Einzelaktions-Brechstange. Aber der THW Kiel fängt sich, hat in Rückraum-Rechtshänder Oskar Sunnefeldt einen starken, präsenten Schützen, der sich viel zutraut, neunmal trifft, in der Abwehr seinen Mann steht. Sein Distanzhammer aufs leere Tor (26:20/39.) ist eine erste, sein Tor nach zweiter Welle (28:21/41.) eine zweite, sein Schlagwurf zum 31:23 (47.) eine endgültige Vorentscheidung.

Der Rest ist ein extremes Hin und Her, ist auch Kraftsparmodus, aber dennoch immer Spielwitz. Steffen Weinhold bedient Sven Ehrig per Kempa-Zuspiel, Ehrig trifft zum 34:27 (56.). Schön geht eben auch in diesen Tagen mit Spielen im Zwei-Tage-Rhythmus.

THW Kiel: Sonnabend nächstes Heimspiel gegen Nordhorn

Und weiter geht's: Am Sonnabend (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) empfängt der Rekordmeister in der Handball-Bundesliga die HSG Nordhorn-Lingen.