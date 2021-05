Am Sonntag (16 Uhr, Liveticker auf KN-online) empfängt der THW Kiel in der Handball-Bundesliga Altmeister TUSEM Essen. Nach dem 33:26-Erfolg in Leipzig bleibt für die Mannschaft von Trainer Filip Jicha also kaum Zeit zum Verschnaufen. Aber: In den Titelkampf ist Bewegung gekommen.