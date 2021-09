Kiel/Köln

3, 4, 5, 3, 3, 2, 2, 1. Hierbei handelt sich nicht um die Lottozahlen, sondern um Spieltage. Spieltage in der Handball-Bundesliga, an denen es in den vergangenen Jahren früh in der Saison zum Nordderby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt kam. An diesem Sonntag (13.40 Uhr, Liveticker auf KN-online) ist es wieder so weit. Dritter Spieltag. Aber warum eigentlich? Nachgefragt bei Andreas Wäschenbach, Spielleiter der Handball-Bundesliga (HBL).

Schuld ist im Prinzip der Computer

So viel sei vorweg verraten: Schuld ist im Prinzip der Computer. Wäschenbach, bei der HBL Geschäftsleiter Spielorganisation, lacht: „Irgendwann müssen ja auch Kiel und Flensburg gegeneinander spielen. Wir speisen jede Menge Daten ein, und am Ende spuckt der Computer einen Spielplan aus.“ Achtmal seit 2011 kam dabei ein Nordderby innerhalb der ersten fünf Saisonspieltage heraus, sechsmal ein Kräftemessen der deutschen Spitzenklubs innerhalb der Spieltage eins bis drei. Zuletzt kreuzten sich die Wege der Schleswig-Holsteiner am vierten (2020/21), fünften (2019/20) und dritten Spieltag (2018/19). Jetzt ist es wieder der dritte. Fast so, als würden der FC Bayern und Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga stets im ersten Monat zum Showdown gebeten.

„In der Tat nutzen wir für die Spielplanerstellung dieselbe Software wie die Deutsche Fußball Liga DFL“, so Wäschenbach. Eine Software, die zuerst gefüttert werden muss. Dabei spielen Hallenverfügbarkeiten eine große Rolle. Aber auch ein „Fairness and Balance“-System, das verhindern soll, dass eine Mannschaft kurz hintereinander auf mehrere Top-Gegner trifft. „Hinzu kommen Wünsche der Fernsehanstalten, die gerne Spiele der Top Fünf zeigen wollen. So zeigt die ARD beispielsweise Spiele, wenn die Fußball-Bundesliga pausiert“, sagt Wäschenbach. Auch das aktuelle Derby am Sonntag wird live im NDR-Fernsehen übertragen. „Es fließen also einige Infos und Daten ein. Was dann dabei herauskommt, ist mehr oder weniger Zufall.“

Wäschenbach betont auch, dass man seit einigen Jahren bei Hin- und Rückrunde „einen asynchronen Spielplan“ erstellen würde. Soll heißen: Die 17 Hinrundenspiele der Handball-Bundesliga wiederholen sich in der Rückrunde nicht einfach in gleicher Reihenfolge mit verändertem Heimrecht. So dürfen sich beispielsweise die Handball-Fans im Norden auf ein spannendes Saisonfinale freuen. Treffen THW und SG in der Hinrunde noch am dritten Spieltag aufeinander, wird das Rückspiel am 31. Spieltag (19.-22. Mai 2022) ausgetragen. Unmittelbar also nach einem möglichen Rückspiel im Viertelfinale der Champions League. Das ist dann aber ein ganz anderes Problem.