Kiel/Flensburg

Niclas Ekberg hat seit seinem Wechsel zum THW Kiel in 358 Spielen 1378 Tore für die Zebras erzielt. Mehr geht kaum – nur Marko Vujin (derzeit erkrankt und deshalb nicht im THW-Kader) erzielte im Team von Alfred Gislason mit 1554 Toren in 359 Spielen mehr. Besonders treffsicher zeigte sich der 30-jährige Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft bislang auch als Derby-Goalgetter in den Duellen mit dem Landesrivalen SG Flensburg-Handewitt. Ekberg traf gegen die SG 96-mal, davon 27-mal per Siebenmeter.

Von allen Spielern, die im Top-Duell um die Liga-Spitze am Sonntag auf dem Feld stehen, hat SG-Rechtsaußen Lasse Svan (35) die meisten Derby-Tore verbuchen können. 131-mal traf der dänische Weltmeister in seinen fast elf Jahren im Trikot der SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel.





Die besten Derby-Torschützen im Überblick THW Kiel: 1. Marko Vujin 117/39 Tore/davon Siebenemeter 2. Niclas Ekberg 96/27 3. Domagoj Duvnjak 75 4. Patrick Wiencek 52 5. Steffen Weinhold 44 6. Lukas Nilsson 26 Rune Dahmke 26 SG Flensburg-Handewitt: 1. Lasse Svan 134/1 Tore/Siebenmeter 2. Holger Glandorf 120 3. Rasmus Lauge 52 4. Hampus Wanne 45/3 5. Jim Gottfridsson 29 6. Steffen Weinhold 22 Die meisten Derby-Tore in einem Spiel: 1. Marko Vujin 10 (24.11.2013) 2. Rasmus Lauge 9 (14.2.2016) Holger Glandorf 9 (16.12.2015) Lasse Svan 9 (16.12.2015) Lasse Svan 9 (6.9.2015) Holger Glandorf 9 (16.12.2012) Marko Vujin 9 (21.8.2012)

Von Merle Schaack und Tamo Schwarz

