Kiel/Flensburg

Zum 105. Mal wird das beschauliche Schleswig-Holstein am Sonntag (13.40 Uhr, Liveticker auf KN-online) wieder zum Nabel der Handball-Welt, kämpfen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt im Nordderby um immens wichtige Bundesliga-Punkte. Abnutzungserscheinungen? Fehlanzeige. Das frühe Duell am dritten Spieltag ist richtungsweisend – und die Wiederauferstehung des echten Derbys.

„Das ist das größte Spiel des Jahres für uns“, ist sich Patrick Wiencek sicher. Seit zwei Jahren hat das Landesderby nicht mehr vor vollem Haus stattgefunden. Nun meldet der THW Kiel ausverkauft – im Rahmen seines Modellprojekts mit 9000 Fans. So viele kamen auch schon zum Liga-Auftakt gegen Balingen (33:24). „Da waren wir noch etwas in Schockstarre“, bekennt Wiencek. „Das waren Gänsehautmomente, die wir gar nicht mehr gewohnt waren.“

Jetzt zählt wieder das Torverhältnis

Doch es geht nicht nur um Gänsehaut, sondern auch um einen Fingerzeig im Titelkampf. „Wenn das wieder ein Zweikampf wird sie letztes Jahr, dann geht es gegen Flensburg sogar um Tore.“ Denn anders als in der Vorsaison, als bei Punktgleichheit zweier Mannschaften der direkte Vergleich als erstes Entscheidungskriterium über die Abschlussplatzierung herangezogen wurde und den THW Kiel vor Flensburg zum deutschen Meister machte, zählt nun wieder die Tordifferenz. So wollen und müssen beide Teams jederzeit Vollgas geben – auch wenn die SG kurz nach Saisonbeginn schon etwas ausgebremst wurde.

Bereits am zweiten Spieltag kam sie nicht über ein 27:27 gegen den HC Erlangen hinaus, hat große Personalprobleme im Rückraum (siehe Infokasten). Zum Champions-League-Auftakt am Donnerstagabend stemmten sich an der Seite des gesetzten Regisseurs Jim Gottfridsson Neuzugang Aaron Mensing und Routinier Mads Mensah gegen Titelverteidiger FC Barcelona. Am Ende fehlten ihnen aber Kraft und Glück, um Barca beizukommen. Die Spanier gewannen 25:21.

Dass am Sonntag weder die Reisestrapazen des THW durch den umständlichen Königsklassen-Trip nach Brest noch die kürzere Regenerationszeit der SG entscheidend sein werden, ist ohnehin allen Beteiligten klar. Was dann? „Es geht viel um Emotionen“, sagt Dario Quenstedt, der beim 33:30-Sieg der Kieler in Brest mit seinen Paraden großen Anteil daran hatte, dass die Laune im THW-Lager nach dem bisher makellosen Saisonstart ungetrübt ist.

In Flensburg versucht man, aus der Not eine Tugend zu machen. „Gegen Barcelona waren wir mit unserer Effektivität nicht zufrieden – mit allem anderen aber schon“, sagt Rechtsaußen Lasse Svan. „Das Positive versuchen wir, mit nach Kiel zu nehmen.“ Der 38-jährige Däne wird seine Karriere im Sommer beenden, nach 14 Jahren in Flensburg am Sonntag voraussichtlich zum letzten Mal ein Auswärts-Derby erleben. Auch er freut sich auf die 9000 Zuschauer. „Auch wenn davon 8700 gegen uns sein werden. Aber das kann auch beflügeln.“

Flensburger Svan: „Kiel ist Favorit“

Svan, der eine Mentalcoach-Ausbildung hat, weiß ohnehin mit Druck und Herausforderungen umzugehen. Ebenso mit der Verletztenmisere der SG, die inzwischen über ein Jahr anhält. „Es ist wie es ist“, sagt Svan. „Aber wir können mit den Spielern, die uns zur Verfügung stehen, noch immer jede Mannschaft der Welt schlagen.“ Die besseren Chancen auf einen Sieg im 105. Nordderby sieht er dann aber doch beim THW. „Kiel ist der Favorit. Aber das heißt nicht, dass wir mit der Erwartung dorthin fahren, uns einen ruhigen Sonntag zu machen.“

Vor dem Anpfiff Sonntag, 13.40 Uhr N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – Cheft rainer: Filip Jicha (39, seit 2019). Buric, Møller – Golla, Hald, Bult, Svan, van Oettingen, Wanne, Steinhauser, Mensah, Gottfridsson, Jakobsen, Mensing, Lindskog – Semper (Kreuzbandriss), Rød (Patellasehnenanriss), Lasse Møller (Knorpelschaden), Søgard (Leistenprobleme) – Maik Machulla (44, seit 2017). Robert Schulze/Tobias Tönnies (Magdeburg/Stendal) – Bilanz: 104 Spiele, 62 Siege für den THW, 5 Remis, 37 Niederlagen – Letzte Saison: 29:21 (in Kiel) und 31:28 für die SG – TV: NDR (ab 13.30 Uhr) und Sky (ab 13 Uhr) übertragen live – Anpfiff: Sonntag, 13.40 Uhr in der Wunderino-Arena in Kiel.

Ab sofort können Kinder unter 12 Jahren, denen noch kein Impfangebot gemacht wurde, die aber tagesaktuell negativ auf das Coronavirus getestet sind, am Sonntag wieder bei ihren Begleitpersonen in der Arena sitzen. Das Modellprojekt wurde dahingehend angepasst. Der Verein bittet alle Besucher um rechtzeitiges Erscheinen und darum, am Einlass alle notwendigen Nachweise bereitzuhalten. Anders als bei der Modellprojekt-Premiere kann der Anwurf nicht nach hinten verschoben werden. Die Arena öffnet ihre Türen deshalb schon um 11.30 Uhr. Weitere Hinweise für Fans unter www.thw-handball.de.