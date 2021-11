Kiel/Göppingen

Dänische Woche für den Handball-Rekordmeister THW Kiel. Zwischen Aalborg-Hin- (31:28) und -Rückspiel (Mittwoch) in der Champions League müssen die Zebras am Sonntag (16 Uhr, Liveticker auf KN-online) in der Bundesliga auf der Schwäbischen Alb antreten. Auch beim Altmeister Frisch Auf Göppingen sind einige dänische Protagonisten im Spiel.

Drei Dänen auf der Alb – Ellebæk wieder dabei

Mit Tobias Ellebæk (genesen nach Daumenbruch), Linkshänder Jon Lindenchrone und Kapitän Jacob Bagerstedt gleich drei. Lindenchrone kam im Sommer vom dänischen Erstligisten SøderjyskE, zu dem es Kreisläufer und Abwehrinstanz Bagerstedt im kommenden Sommer zieht. Am Freitag gaben die Göppinger die Vertragsverlängerung von Trainer Hartmut Mayerhoffer um zweit weitere Jahre bis 2024 bekannt.

Frisch Auf will zurück nach Europa

Das Ziel beim Europapokalsieger der Landesmeister von 1960 und 1962 ist die Rückkehr nach Europa. Und momentan ist Frisch Auf als Liga-Fünfter (13:9 Punkte) auf einem guten Weg, reüssierte bis dato besonders in eigener Halle, wo die Mayerhoffer-Mannschaft der MT Melsungen (26:26) und der SG Flensburg-Handewitt (30:30) einen Punkt abtrotzte und einzig gegen den SC Magdeburg (24:25) knapp mit leeren Händen in der „Hölle Süd“ zurückblieb. In dieser Alb-Hölle wartet nun „eine der schwersten Aufgaben in der Bundesliga“, so THW-Cheftrainer Filip Jicha. „Die Mannschaft von Frisch Auf ist gut zusammengewachsen, die Halle macht Druck“, sagt der Tscheche.

Am Sonnabend nach Abschlusstraining und gemeinsamem Mittagessen macht sich der THW-Tross per Charterflieger von Lübeck nach Stuttgart auf den Weg. Mit 4000 Zuschauern ist die EWS Arena nach den aktuell strengen 2G-Regularien am Sonntag ausverkauft. „In Göppingen wird es immer sehr eng, wir müssen unsere gute Phase nutzen“, so Jicha. Göppingens Coach Mayerhoffer weiß: „Gegen Kiel kannst du nur bestehen, wenn du physisch dagegenhältst, weil da eine unglaubliche Wucht auf dich zukommt. Kiel ist nach wie vor das Maß aller Dinge.“ Dabei kann Frisch Auf derzeit insbesondere in den Statistiken mithalten. National-Linksaußen Marcel Schiller liegt mit 71/32 Toren auf Platz zwei des Bundesliga-Rankings, Jung-Nationalspieler Sebastian Heymann bringt es mit 52 Feldtoren auf einen Spitzenwert, und Daniel Rebmann im Tor bildet mit 33,65 Prozent gehaltener Bälle neben dem Kieler Niklas Landin (33,60%) das Nonplusultra der Liga-Schlussmänner.

Vieles spricht für den deutschen Meister, der die letzten elf Partien seit dem 21:29 auswärts im September 2015 gewonnen hat. Dennoch resümierte THW-Abwehr-Ass Patrick Wiencek nach dem 31:28 gegen Aalborg am Donnerstag: „Wir arbeiten gut, wir spielen gut, aber wir haben noch immer schlechte Phasen, wie eine Blockade im Kopf. Wir haben jetzt nur noch Endspiele. Bis Weihnachten alles zu gewinnen, ist unser Ziel. Aber wir wissen auch, wie schwierig es in Göppingen ist.“

Blockade im Kopf. Auch ein Grund, warum der am Donnerstag überragende Hendrik Pekeler den THW „nicht sofort wieder hochjubeln“ will: „Ja, wir sind auf einem guten Weg, entwickeln mehr Tempo aus dem Rückraum, haben endlich wieder eine sehr gute zweite Welle gespielt. Das muss noch konsequenter werden, und die Schwächephasen müssen wir abstellen. Es geht in die richtige Richtung.“ Der Kreisläufer und pausierende Nationalspieler, der dem Begehren von Bundestrainer Alfred Gislason im Hinblick auf die EM im Januar („Er würde der Mannschaft guttun“) eine Absage erteilte („Ich brauche Zeit für meinen Körper“), blickt realistisch auf die kommenden Wochen: „Wir stehen unheimlich unter Druck, dürfen uns keine Ausrutscher mehr leisten. Der Meister hatte in den letzten beiden Jahren acht Minuspunkte, und wir haben jetzt schon sechs – da muss man kein Mathegenie sein.“