Atemlos durch die Nacht. Von Nantes mit dem Charterflieger nach Kiel. Bis ein neuer Tag erwacht. Am Freitag Training, letzte Tests bei den Rekonvaleszenten. Am Sonntag die nächste Prüfung: Um 13.30 Uhr (Liveticker auf KN-online) empfängt Handball-Rekordmeister THW Kiel in der Liga die Füchse Berlin.