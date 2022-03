Kiel/Berlin

Wer sich an das Hinspiel zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel im Oktober erinnert, denkt schnell an: Kampf, an Ziehen, Zerren, Schlagen, an umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, eine gerechte 28:28-Punkteteilung. Drama an der Spree. Martialische Metaphern verbieten sich. Das Rückspiel am Sonntag (13.40 Uhr, Wunderino-Arena, Liveticker auf KN-online) steht als Spitzenspiel unter ähnlichen Vorzeichen. Und doch ist alles anders. Beide Mannschaften spielen auch für den Frieden, für die Menschen in der Ukraine.

Mittelkreis als Peace-Zeichen und Sondertrikots der Kontrahenten

Diese Bilder sollen auch in die Ukraine und nach Russland flimmern, sollen eine Message transportieren: der Mittelkreis als Peace-Symbol, die Füche in Blau-Gelb, die Zebras in weißen Sondertrikots, beide Mannschaften spielen ohne Trikotsponsoren und mit Friedenssymbolen und ukrainischer Flagge. „Alle Trikot-Partner des THW Kiel haben kurzfristig zugestimmt, bei diesem Spiel zugunsten der Friedensbotschaft auf ihre Präsenz zu verzichten, wofür wir ihnen von ganzem Herzen danken“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning: „Es ist uns wichtig, Farbe zu bekennen. Krieg ist keine Alternative zum Dialog. Es tut mir weh, das Leid anderer zu sehen. Unsere Werte sind mit den Geschehnissen in der Ukraine nicht vereinbar.“

#GemeinsamFürFrieden lautet das Motto des Handball-Sonntages an der Förde. Geschenke auf dem Spielfeld gibt’s freilich keine. Der Tabellenzweite (THW/38:8 Punkte) trifft schließlich auf den Dritten (33:9). Es geht um (leise) Ansprüche auf die Meisterschaft und die Champions-League-Qualifikation. „Ja, es ist ein Spitzenspiel. Aber es geht auch nur um zwei Punkte, genau wie in Balingen oder Stuttgart. Berlin hat sich mit erfahrenen Leuten wie Viran Morros schlau verstärkt, will uns von der Spitze stoßen“, sagt THW-Cheftrainer Filip Jicha.

Vor dem Anpfiff – Sonntag, 13.40 Uhr THW Kiel: Quenstedt, Saggau – Ehrig, Duvnjak, Sa­gosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wien­cek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – verletzt: N. Landin (Blinddarm-OP) – Trainer: Filip Jicha (39). Füchse Berlin: Genz, Milosavljev – Wiede, Holm, Andersson, Lindberg, Morros, Langhoff, Chrintz, Beneke, Matthes, Kopljar, Heinis, Vujovic, Koch (?), Marsenic, Drux – verletzt: Michalczik (Knöchel-OP), N. Lichtlein (Sprunggelenk), Walter (Knorpelschaden) – Trainer: Jaron Siewert (27). Schiedsrichter: Fabian Baumgart/Sascha Wild (Altenheim/Elgersweiher) – Bilanz: 48 Spiele, 39 Siege für den THW, 4 Remis, 5 Niederlagen – Hinspiel: 28:28 – TV: NDR (ab 13.30 Uhr) und Sky (ab 13 Uhr) übertragen live – Anpfiff: Sonntag, 13.40 Uhr, in der Wunderino-Arena in Kiel.

Der Tscheche konnte seinen arg überstrapazierten Schützlingen zu Wochenbeginn zwei Tage frei bescheren, weil die für Donnerstag geplante Partie gegen Brest nach der Suspendierung der Belarussen abgesagt worden war. „Das tat gut“, so der 39-Jährige. Eine Einschätzung, die Linksaußen Rune Dahmke uneingeschränkt teilt. Beim Auswärts-Krimi in Zagreb war er aufgrund einer Corona-Infektion noch zum Zuschauen gezwungen gewesen: „Das war ganz, ganz schlimm!“, so der 28-Jährige, der lauthals mitfieberte. „Als Harry (Harald Reinkind, d. Red.) dann den Siegtreffer erzielt hatte, wusste es dann wirklich die ganze Nachbarschaft.“

Die spielfreie Woche vor der Fuchsjagd 2.0 sei für Dahmke und seine Mitspieler „extrem wichtig gewesen – wichtig für die Psyche, mal nicht über Handball nachzudenken“. Umso mehr vor dem Spitzenduell der Bundesliga. Doch Rune Dahmke bleibt gewohnt realistisch. Wenn es um die Chancen im Meisterrennen geht zum Beispiel: „Wenn der SC Magdeburg das bis zum Ende so durchzieht? Chapeau! Aber vorher aufgeben werden wir nicht, auch wenn ich es Stand jetzt für extrem unwahrscheinlich halte.“ Ein Zeichen für den Frieden zu setzen – für Dahmke „alternativlos“. „Wir haben diese Bühne als Sportler und müssen Stellung beziehen. Die Bilder sind so schrecklich. Und durch Niko Bilyk, der sich um seine Verwandten sorgt, rückt das Elend noch näher“, sagt Dahmke mit Blick auf seinen Mitspieler Nikola Bilyk, dessen Eltern beide aus der Ukraine stammen.

Die Zebraherde muss am Sonntag ein weiteres Mal ohne Torwart Niklas Landin auskommen (Blinddarm-OP). Bei den Füchsen kehrt Marko Kopljar (Knie) aufs Feld zurück. Ein Fragezeichen steht wegen anstehender Vaterfreuden hinter Kreisläufer Johan Koch, so dass es beim Hauptstadtklub mit Mijajlo Marsenic als Alleinunterhalter auf der Position kneift.