Der THW Kiel bestreitet am Abend sein erstes Heimspiel vor Zuschauern seit einem halben Jahr. 1900 Zuschauer dürfen beim Champions-League-Spiel gegen den HBC Nantes in die Wunderino Arena. Doch das Interesse in Kiel scheint gering zu sein: Noch immer sind rund 500 Tickets nicht verkauft.