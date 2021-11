Kiel/Hannover

November in der Handball-Bundesliga. Der THW Kiel sucht: Selbstvertrauen. Die TSV Hannover-Burgdorf braucht: Selbstvertrauen. Am Sonntag (14 Uhr, Wunderino-Arena, Liveticker auf KN-online) empfangen Kieler Zebras Hannoveraner Recken, die die Punkte trotz einer bislang durchwachsenen Saison „nicht im Geschenkpaket abliefern“ wollen (Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen).

Der THW Kiel hatte phasenweise nur etwas mehr als 30 Prozent Angriffseffektivität

Mit dem 24:23 gegen den Bergischen HC endete für den THW Kiel, bei dem Hendrik Pekeler und Miha Zarabec von grippalen Infekten gehandicapt waren, am Donnerstag eine Negativserie, für Hannover zeitgleich mit dem 25:32 in Leipzig ein Aufwärtstrend. Bei den Zebras blieben zwei Punkte auf der Habenseite und das Wissen um eine von Angst, Verunsicherung und offensiver Flaute geprägte Schlussphase zwischen dem 22:15 (46.) und 24:23-Endstand. „Unsere Angriffseffektivität war in der zweiten Halbzeit nur bei etwas über 30 Prozent, das ist unfassbar wenig“, bilanzierte THW-Chefcoach Filip Jicha, wollte aber am Freitag gleich wieder den Blick nach vorne richten: „Hannover braucht mit dem neuen Trainer und seiner Philosophie Zeit. Aber wir sind in dieser Phase gewarnt. Ich bin froh, dass wir nach der Pause wieder im Rhythmus sind, dass es Schlag auf Schlag geht.“

Neuer Trainer bei den Recken ist Ex-Bundestrainer Christian Prokop, der im Februar 2020 beim Deutschen Handballbund (DHB) von Alfred Gislason abgelöst wurde. Narben seien nach der Trennung vom DHB nicht zurückgeblieben. „Alles gut“, sagt der 42-Jährige. In Hannover sei die Laune allerdings „so mittel“. Mit Ehefrau Sabrina und den Kindern Anna (8) und Luca (5) habe man sich zwar nach acht Jahren in Leipzig gut am Maschsee eingelebt. Einzig die Entwicklung der stark verjüngten, im Umbruch befindlichen Recken-Truppe werde „noch dauern“. Die belegt nach einem 16:38-Desaster in Wetzlar, zuletzt aber auch zwei Siegen in Erlangen und gegen Minden derzeit nur Rang 14 (6:12 Punkte).

Mit Torwart Domenico Ebner, Kreisläufer Evgeni Pevnov und Spielmacher Jonathan Edvardsson bevölkern zudem drei Akteure das TSV-Lazarett. So müssen Neuzugang Bastian Roscheck und Ex-Zebra Ilija Brozovic im Innenblock liefern. Als Ebner-Ersatz und Support für Urban Lesjak wurde Matthias Ritschel (HC Erlangen) nachverpflichtet. „Unsere Leistungen sind leider sehr schwankend, darum werden wir auch demütig in Kiel auftreten, auch wenn ich mich freue, dort auflaufen zu dürfen. Im Vordergrund stehen aber System, Einstellung – wir brauchen dort eine fantastische Deckung, Torhüter, emotionale Teamarbeit“, sagt Prokop.

Wird Dario Quenstedt neuer Recken-Keeper?

Auch der sportliche Leiter Christophersen redet nichts schön an der Leine: „Wir suchen nach Konstanz. Die Systemumstellung von Carlos Ortega auf Christian Prokop braucht Zeit, einige Leistungsträger bleiben aber hinter den Ansprüchen zurück.“ Ganze zehn Verträge bei den Recken laufen am Saisonende aus, die Linkshänder Johan Hansen (Flensburg) und Ivan Martinovic (Melsungen) werden die TSV verlassen. Als neuer Torwart soll nach Informationen unserer Zeitung der Kieler Dario Quenstedt nach Niedersachsen wechseln, dessen Vertrag beim Rekordmeister nicht verlängert wurde. Christophersen: „Im Moment ist alles zu sehr durchwachsen. Ich will, dass wir uns in Kiel anders als in Leipzig präsentieren.“

Vor dem Anpfiff – Sonntag, 14 Uhr THW Kiel: N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – Trainer: Filip Jicha (39). TSV Hannover-Burgdorf: Ritschel, Lesjak – Cehte, Roscheck, Martinovic, Mävers, Hansen, Juric, Kuzmanovski, Böhm, Krone, Hanne, Brozovic, Fischer, Feise, Büchner – verletzt: Ebner (Rippenbruch), Pevnov (Muskelfaserriss Oberschenkel), Edvardsson (doppelter Bänderriss) – Trainer: Christian Prokop (42). Schiedsrichter: Sebastian Grobe/Adrian Kinzel (Bochum) – Bilanz: 26 Spiele, 22 Siege für den THW, 1 Remis, 3 Niederlagen – Letzte Saison: 34:31 (in Kiel) und 35:29 für den THW – TV: Sky überträgt ab 13.30 Uhr live – Tickets: www.thw-tickets.de oder ab 11 Uhr bis zum Anpfiff in der THW-Fanwelt – Anpfiff: Sonntag, 14 Uhr, in der Wunderino-Arena in Kiel.

Und Selbstvertrauen sammeln, genau wie die Kieler. „Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen. Aber trotzdem: Wir brauchten diesen Sieg und nehmen diese zwei Punkte mit. Sie geben trotzdem Selbstbewusstsein“, sagte Domagoj Duvnjak nach dem zittrigen BHC-Sieg. „Wir haben 45 Minuten richtig gut gespielt“, ergänzte Harald Reinkind. „Dann haben ein, zwei Dinge nicht funktioniert und wir haben begonnen, wieder nachzudenken. Wir müssen jetzt den Kopf ausschalten und durchziehen.“