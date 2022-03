Brest/Kiel

Ein Heimspiel weniger für den THW Kiel in der Handball-Champions-League: Nach dem Beschluss des Exekutivkomitees der Europäischen Handballföderation vom Montagabend dürfen weder die Nationalmannschaften noch Klubs aus Russland und Belarus an europäischen Wettbewerben teilnehmen. Mit dem Schritt folgt die EHF einer Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees.

Betroffen ist in der Männer-Champions League unter anderem THW-Kiel-Gegner Meshkow Brest aus Belarus – das Spiel am 10. März in Kiel wurde gestrichen. In der Königsklasse der Frauen spielen Rostow-Don und ZSKA Moskau. Laut EHF werden auch Schiedsrichter und Offizielle aus Russland und seinen Verbündeten Belarus bis auf Weiteres nicht mehr für Spiele nominiert. In Russland geplante Veranstaltungen werden neu vergeben.

Ausschluss von Mannschaften: EHF bedauert Folgen für Vereine und Spieler

„Diese Maßnahmen mussten mit sofortiger Wirkung ergriffen werden, da der Krieg in der Ukraine weiter wütet und die Grundsätze der EHF für die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene und den Geist der Fairness gefährdet“, hieß es in einer Mitteilung.

Die EHF bedauere die Folgen für Einzelpersonen, Vereine und Nationalmannschaften und hoffe, dass die Rückkehr des Friedens neue Überlegungen ermögliche. In den kommenden Tagen wolle man das bestehende Regelwerk nutzen, um die Wettbewerbe umzustrukturieren, hieß es in der Mitteilung.

Handball-Champions-League: Streichung aller Brest-Ergebnisse möglich

Wie genau sich das auf die Tabelle in der Champions-League-Gruppe A, in der die Kieler ihr Hinspiel beim aktuellen Tabellenschlusslicht Brest im September mit 33:30 gewannen, hat der Dachverband noch nicht bekanntgegeben. Möglich scheint, dass alle Ergebnisse der Partien gegen Brest gestrichen werden.

Dann würde der THW Kiel vorübergehend an die Spitze der Gruppe rücken, weil Tabellenführer Aalborg dort derzeit auch aufgrund zweier Siege über Brest steht. Die Dänen haben aber noch zwei ausstehende Partien, während die Kieler nach der Absage der für den 10. März geplanten Partie gegen die Belarussen nun nur noch das Spiel bei RK Zagreb am Donnerstag (20.45 Uhr) absolvieren müssen.

Das würde auch bedeuten, dass sie mit einem Sieg in Zagreb bereits den zweiten Tabellenplatz und die damit verbundene direkte Qualifikation fürs Viertelfinale klarmachen könnten.

Zwar könnte THW-Verfolger Montpellier, das einmal über Brest gewann, aber auch einmal unentschieden spielte, von einer Streichung der Ergebnisse profitieren. Doch durch den 35:26-Sieg des THW Kiel über die Franzosen vergangene Woche haben die Kieler den direkten Vergleich für sich entschieden.

Von Merle Schaack mit dpa