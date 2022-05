Paris

Die Spieler des THW Kiel reisten am Donnerstag mit leichtem Gepäck. Um 11.30 Uhr hob der Charterflieger der Zebras vom Flughafen Le Bourget nordöstlich der französischen Hauptstadt ab. Im Gepäck: das 30:30-Remis gegen Paris Saint-Germain im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League vom Vortag und viele um das Rückspiel am kommenden Donnerstag (20.45 Uhr, Wunderino-Arena) kreisende Gedanken.

Duvnjak: „Ich hatte das Gefühl, wir hätten gewinnen können“

Die Partie ließ keine Wünsche offen. PSG entpuppte sich von Beginn an als TGV Paris im Hochgeschwindigkeitsgewand. Nach anfänglichem Stockfehlerfestival kamen Nikola Karabatic und Co. immer besser ins Spiel, trafen an diesem Abend allerdings auch auf die taktische Weltklasse des THW Kiel und seines Trainers Filip Jicha. Kluges defensives Verschieben, konsequent dargebotenes „Sieben gegen Sechs“, Rune Dahmke als Sonderbewacher für den quirligen Luc Steins. Handballherz, was willst du mehr? „Ein geiler Kampf. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir hätten gewinnen können. Aber so ist es doch viel besser – jetzt müssen wir gewinnen. Eine klare Sache im Kopf. Jetzt steht es wieder Null zu Null. Die Stimmung war geil, aber das kann Kiel auch“, fasste THW-Kapitän Domagoj Duvnjak seine Gemütslage nach dem Spiel zusammen.

Zugegeben, die mitgereisten rund 20 Kieler Fans waren im voll besetzten und von mehreren Hundert PSG-Ultras auf astronomische Dezibel-Höhen getriebenen Stade Pierre de Coubertin kaum zu vernehmen. Ist ja aber auch kein Wunder, denn während die Ultras mit Megafon und Bengalos operierten, wurde der kleinen Zebraschar der komplette Tröten-Bestand am Eingang abgenommen. Domagoj Duvnjak zeigte sich dennoch dankbar („Vielen Dank an unsere unglaublichen Fans!“). Und THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi war trotz des vergebenen Sieges zufrieden: „Das ist genau die Ausgangsposition, die wir uns gewünscht haben. Ich finde, dass wir die bessere Mannschaft waren und immer souverän geblieben sind.“

Souverän, cool – der THW ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Auch nicht vom schwedischen Schiedsrichtergespann, das in Halbzeit eins noch ausgewogen, moderat agierte, es bei einem Foul von Duvnjak an Nikola Karabatic bei einer Zeitstrafe beließ (2.), mit zunehmender Spieldauer allerdings seine Linie verlor. Es wird ihr Geheimnis bleiben, warum Rune Dahmke in der 58. Minute auf die Strafbank verbannt und PSG mit einem Siebenmeter (29:29) belohnt wurde. „Hinten raus haben Kleinigkeiten einen Sieg verhindert“, so Szilagyi. Das wusste nach Spielende auch Ex-Zebra Nikola Karabatic: „Ich bin froh, dass wir nicht verloren haben. Und ich bin enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Das Spiel war sehr physisch, auf Top-Niveau, aber wir haben sehr schlecht angefangen.“

Die „bessere Mannschaft“ (Viktor Szilagyi): Der THW Kiel nach dem 30:30 am Mittwoch in Paris. Quelle: Kevin Domas

Auch THW-Rechtsaußen Sven Ehrig fand es „ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben“. Routinier Patrick Wiencek indes konnte sich mit einem Remis schnell anfreunden: „Psychologisch ist doch ein Unentschieden vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir in Kiel gewinnen. Wir hatten den Sieg in der Hand, haben die ganze Zeit geführt.“ Wiencek habe „selten so etwas erlebt wie diese Atmosphäre schon beim Warmmachen“.

„Das war intensiv und hat so viel Spaß gemacht. Paris verliert zu Hause ja fast nie. Es war geil, auf dem Platz zu sein“, schwärmte THW-Star Sander Sagosen nach der Partie und lag dabei mit seinem Trainer auf einer Linie. „So kenne ich die Champions League aus früheren Zeiten. Das war Wille, Intensität, eben das, was Handball ausmacht. Die erste Halbzeit hier so zu spielen, macht mich stolz. Die Hitze in der Halle hat viel Kraft geraubt, das sehen ja die Zuschauer nicht. Aber meine Spieler haben ihre Komfortzone verlassen. So ein Viertelfinale ist wie ein Finale mit viel Strategie und Brutalität“, sagte Filip Jicha.

„Das war besonders und bestimmt für alle schön anzuschauen. Wir haben den Grundstein gelegt und spielen jetzt für Köln“, so Wiencek. Für Köln, für das Final Four am 18. und 19. Juni, für den Einzug ins Halbfinale. Auf dem Weg dorthin sind noch 60 intensive Minuten zu absolvieren.