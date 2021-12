Kiel

Im Handball-Adventskalender öffnet sich für den THW Kiel am heutigen Donnerstag (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) das erste Türchen. Beim letzten Champions-League-Heimspiel des Jahres empfangen die Zebras Vardar Skopje. Was sich dahinter verbirgt? So ganz genau kann man das vorher nie wissen.

Denn Überraschungen gehören quasi zum Alltag bei den Nordmazedoniern. Nicht nur, wenn sie wie 2017 und 2019 die Champions League gewinnen. Oder mal wieder den Trainer wechseln und zum mittlerweile dritten Mal Veselin Vujovic auf dieser Position einstellen, den berühmt-berüchtigten Montenegriner mit Hang zu tollwütigen Ausrastern.

All das lässt den THW Kiel im Vorfeld der Partie kalt. „Wir beschäftigen uns mehr denn je nur mit uns“, sagt Trainer Filip Jicha, der in den Weihnachts-Countdown so gar nicht einstimmen will. „Ich bin im tiefsten Tunnel, komme erst spät abends nach Hause und werde erst am 27. Dezember abschalten“, sagt er, nennt die acht bis dahin verbleibenden Spiele eine „Dezember-Party“. Wollen die Kieler ihre Chancen auf das vorzeitige Erreichen des Viertelfinals nicht deutlich schmälern, müssen sie gegen Vardar gewinnen.

Vardar setzt auf Kleingruppen-Spiel und Kreativität

Und auch wenn die Königsklassen-Saison für Vardar Skopje bislang ernüchternd verlief, der Chaos-Klub erst fünf Punkte sammeln konnte – er wäre nicht er selbst, hätte er nicht auch schon Favoriten ins Straucheln gebracht. Mit 30:28 bezwangen Kapitän Stojance Stoilov und Co. den Vorjahres-Finalisten Aalborg in eigener Halle. Dass diese zu einem wahren Hexenkessel mutieren kann, ist eine der großen Stärken der Nordmazedonier. Gepaart mit ihrem unkonventionellen Spiel, in dem vor allem die Rückraum-Reihe um die kurz vor Saisonbeginn verpflichteten Nyokas-Brüder Olivier und Kevynn im Kleingruppen-Spiel ihre Kreativität ausleben.

Vor dem Anpfiff Donnerstag, 20.45 Uhr THW Kiel: N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak (?), Bilyk, Pekeler – Trainer: Filip Jicha (39). Vardar Skopje: Tomovski, Gogov – Stoilov, O. Nyokas, Walczak, Cuni Morales, Georgievski, K. Nyokas, Diallo, Czuwara, Savrevski, Toto, Taleski, Dibirov, Djukic, Kuduz – verletzt: Ristovski (Diagnose unbekannt), Gadza (Infekt)– Trainer: Veselin Vujovic (60). Schiedsrichter: Daniel Martins/Roberto Martins (Portugal) – Bilanz: 10 Spiele, 8 Siege für den THW, 2 Niederlagen – Hinspiel: 29:26 für den THW – TV: DAZN überträgt ab 20.35 Uhr live – Tickets: www.thw-tickets.de oder bis zum Anpfiff in der THW-Fanwelt (Ziegelteich) – Anpfiff: Donnerstag, 20.45 Uhr, in der Wunderino-Arena in Kiel.

Sucht man Konstanz in Skopje, landet man schnell bei Timur Dibirov. Der 38-Jährige geht bereits seit 2013 für Vardar auf Torejagd – und das mit durchschlagendem Erfolg. Seit dem 19. November zählt er nach Nikola Karabatic und Kiril Lazarov zu den Spielern, die mehr als 1000 Tore in der Königsklasse geworfen haben. Auch als Vardar vergangene Woche im Duell mit Pick Szeged einen 1:8-Fehlstart hinlegte, war der Routinier mit fünf Toren daran beteiligt, dass sein Team nicht vollends unter die Räder kam, schließlich nur mit 27:30 verlor. Mit 52 Toren führt Dibirov die Torschützenliste vor Barcelonas Dika Mem (50) und THW-Rechtsaußen Niclas Ekberg (49) an – das Duell in Kiel wird also auch eines um die Torjäger Pole-Position.

Horak-Einsatz beim THW Kiel fraglich

Die Treffsicherheit des Russen bekam auch der THW Kiel im Hinspiel zu spüren. Zehn Tore erzielte er in der Partie, in der die Kieler auf die an Covid-19 erkrankten Steffen Weinhold und Sander Sagosen verzichten mussten und zur Pause mit 10:13 zurücklagen. Angeführt vom bis zum Umfallen kämpfenden Domagoj Duvnjak kämpften sie sich zurück und gewannen letztlich mit 29:26. Die Rückenprobleme, die den Kieler Kapitän zuletzt plagten, werden weniger. Dafür steht nun der Einsatz von Abwehr-Routinier Pavel Horak auf der Kippe. Der Tscheche musste das Abschlusstraining krankheitsbedingt ausfallen lassen.

Wie also Dibirov stoppen? „Ob wir das wollen, ist eine taktische Frage“, sagt Jicha. „Letztlich ist er ein Außen und darauf angewiesen, dass er die Bälle bekommt.“ Dibirov werfen lassen und auf einen starken Tag der Torhüter hoffen, könnte also auch das THW-Rezept gegen die Nordmazedonier werden, die sich selbst als Außenseiter in Kiel sehen – zumal sie auswärts bislang nur in Elverum punkten konnten.

Vardar Skopje reist ohne Mittelmann an

Trainer Veselin Vujovic sagt: „Wir haben viele personelle Probleme und sind natürlich nicht der Favorit.“ So musste der bereits länger verletzte Torwart Borko Ristovski in Skopje bleiben – ebenso wie der erkrankte Ante Gadza, der einzige etatmäßige Spielmacher im Team. „Aber es wäre trotzdem extrem wichtig für uns, ein gutes Spiel zu machen. Das wäre eine gute Motivation für die letzten Spiele des Jahres“, sagt der 60-Jährige. „Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie alles gibt und die erste Hälfte der Saison irgendwie positiv beendet.“ Vorhang – ähh, ... Türchen – auf für die Dezember-Party!