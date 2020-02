Der ehemalige THW-Kiel-Profi Christian Zeitz kehrt im Alter von 39 Jahren in die Handball-Bundesliga zurück. Der Rückraumspieler unterschrieb beim TVB Stuttgart einen Vertrag bis Saisonende und wird schon am Donnerstag gegen MT Melsungen zum Einsatz kommen - und am Sonntag in Kiel auflaufen.