Eine Stunde länger schlafen

So gingen beide Partien in der Saison 2017/2018 verloren. Und auch das knapp gewonnene Pokal-Achtelfinale im Oktober dürfte in den Köpfen der Zebras noch präsent sein. „Wir dürfen nicht die Geduld verlieren, denn das bestraft die HSG brutal“, weiß THW-Trainer Filip Jicha.

Am Freitag durften Jichas Schützlinge eine halbe Stunde länger schlafen, mussten „erst“ um 10.30 Uhr zum Training in der Halle stehen. Ein kleine, augenzwinkernde Belohnung für das fulminante Auftreten beim 36:26 am Donnerstag gegen Balingen-Weilstetten. Jicha konnte die Spielzeit auf viele Schultern verteilen, seinen leicht angeschlagenen Keeper Niklas Landin schonen, Perspektivtorwart Fynn Malte Schröder zum Bundesliga-Debüt verhelfen – und genießen.

Ole Rahmel erzielte acht Tore gegen Balingen

Zum Beispiel die Performance des achtfachen Torschützen Ole Rahmel. „ Ole hat seine Chance genutzt. Die Tore sind mir dabei nicht so wichtig, sondern die Leidenschaft und das Engagement in der Abwehr“, sagte Jicha am Freitag. Rahmel selbst freute sich über seinen Platz in der Start-Sieben („Vielleicht lag es daran, dass ich im Abschlusstraining vier Tore beim Fußball geschossen habe“), die zwei Punkte und seine Leistung: „So macht Handball Spaß.“ Am Saisonende läuft der Vertrag des 30-Jährigen aus, die Gespräche über eine mögliche Verlängerung ziehen sich. Stehen die Zeichen auf Abschied? Rahmel: „Es gibt keine neuen Wasserstandsmeldungen.“

In Wetzlar stand der THW vor dem Pokal-Aus

In Wetzlar stand der THW Anfang Oktober beim 24:25 in der 57. Minute vor dem Pokal-Aus, siegte am Ende mit 26:25. Linkshänder Stefan Cavor erzielte damals zehn Treffer. Der Montenegriner ist einer von sieben Akteuren im Team von Coach Kai Wandschneider, die ihren Vertrag bereits langfristig verlängert haben. Verstärkt hat sich die HSG mit Herbsteinkauf Viggo Kristjánsson aus Leipzig. Ex-Zebra Emil Frend Öfors wird die Mittelhessen indes in Richtung IFK Kristiansand verlassen.

Am Donnerstag unterlag die HSG bei den Füchsen Berlin mit 27:32 und setzte ihre „Deutschland-Tour“ auf direktem Weg gen Kiel fort – ohne Torwart Till Klimpke, der nach einem Kopftreffer im Training von den HSG-Ärzten aus dem Spiel- und Trainingsbetrieb genommen wurde, Rückraumspieler Stefan Kneer (Rückenprobleme) und Junioren-Nationalspieler Ian Weber (Infekt). Für Klimpke rückt der Bosnier Anadin Suljakovic neben Tibor Ivanisevic zwischen die Pfosten.

